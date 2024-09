Niebezpieczny spacer księżnej Kate. Pałac ujawnił sprawę po latach

26 września ukazała się książka Jamesa Middletona, brata księżnej Kate, w której jak się okazało, nie spisał wyłącznie swoich losów. Fragmenty publikacji ujawniają jego relację z żoną księcia Williama. Właśnie ujawniono fragment, według którego księżna Kate miała przeżyć niebezpieczną przygodę.

Niebezpieczny spacer księżnej Kate

Do niebezpiecznego zdarzenia, o którym mowa w książce „Meet Ella: The Dog Who Saved My Life", miało dojść tuż po narodzinach księcia Jerzego w 2013 roku. Świadkiem incydentu był sam brat księżnej, James Middleton, który wraz z siostrą zdecydował się na dłuższy spacer wzdłuż wybrzeża w Walii. Przed wyruszeniem w drogę, rodzeństwo skrupulatnie sprawdziło pogodę, aby ominąć ewentualne sztormy. Podczas spaceru, pochłonięci rozmową nie zauważyli, jak prędko nadchodzi przypływ, co niemal doprowadziło do odcięcia ich od lądu. Przerażeni tym, co przed chwilą miało miejsce, choć szczęśliwie dotarli do domu, musieli najpierw wybrać dłuższą drogę powrotną. Co ciekawe, księcia Williama nie było wtedy na miejscu, gdyż przebywał w pracy, służąc w siłach powietrznych Wielkiej Brytanii. Od zdarzenia minęło ponad 11 lat, a niedługo po felernym incydencie małżeństwo na stałe opuściło walijskie wybrzeże. Miejsce, choć przywodzące na myśl mrożącą krew w żyłach chwilę, James Middleton wspomina jednak niezwykle ciepło. "Ich wspólne życie nad brzegiem morza wydawało się idylliczne. Pamiętam, jak myślałem: "Nie mogę się doczekać, aż znajdę sobie kogoś i założę własną rodzinę" - napisał w książce brat księżnej.

Być bratem księżnej Kate. James ujawnia kulisy

To nie jedyna historia z rodziną królewską w tle, jaką przygotował dla czytelników James Middleton. Na łamach publikacji nie przemilczał także zaślubin Kate, podczas których został poproszony o odczytanie fragmentu Biblii. Wyjawił, że posługiwał się wówczas kopią przemówienia z zapisanymi wskazówkami, jakie dał mu przyjaciel. "Podszedłem stabilnie do mównicy i stanąłem, gotowy do rozpoczęcia. Ale gdzie była moja niechlujna kartka? Nie mogłem jej dostrzec. Czy została wyrzucona? Zaczęła mnie ogarniać panika" - wspomina James. Brat księżnej Kate z humorem przytoczył stresującą chwilę. "Czy moja »mucha« się rozpięła? Czy dostanę ataku kaszlu? Czy mój głos będzie skrzypiał, drżał?" - czytamy. Middleton nie zapomniał również o królowej Elżbiecie II, z którą łączy wzruszające wspomnienie. Swoich dziadków stracił w ciągu trzech lat, a królowa miała mu ich zastąpić. "W pewnym sensie czułem więc, że królowa wypełnia w moim życiu pustkę po babci" - wyznał.