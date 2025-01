Film "Kiedy Harry poznał Sally" uznawany jest za najlepszą komedię romantyczną w historii kina. W popularnej produkcji z 1989 roku zagrał cieszący się sympatią wśród widzów duet. W jego skład wchodzili Meg Ryan i Billy Crystal. Po 36 latach od premiery odtworzono kultową scenę filmu. Poznajecie bohaterów?

Meg Ryan odtworzyła kultową scenę z filmu "Kiedy Harry poznał Sally". Nie zabrakło Billy'ego Crystala

Kultowy film ma szansę wrócić na ekrany? Bohaterowie komedii ostatnio podsycili wśród miłośników produkcji nadzieję na powrót uwielbianego duetu. Wszystko za sprawą wpisu na Instagramie, który pojawił się na profilach obojga. "W końcu to się dzieje, spotykamy się ponownie, aby stworzyć coś kultowego. Nie możemy się doczekać, aby pokazać wam wszystko wkrótce" - czytamy w opisie pod zdjęciem. Widzimy na nim aktorów, którzy z uśmiechami zapozowali w scenerii z filmu "Kiedy Harry poznał Sally". Zdjęcie znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

To jednak nie wszystko. Ostatnio Meg Ryan i Billy Crystal wzięli udział w reklamie jednej z marek majonezu, w której odtworzyli jedną z najbardziej znanych scen z filmu "Kiedy Harry poznał Sally". Z tej okazji odwiedzili również nowojorską restaurację, w której kręcono tą pamiętną scenę. "Billy Crystal i Meg Ryan połączyli siły, by wystąpić w reklamie, którą zobaczymy podczas Super Bowl. Wrócili do Katz's Deli na Dolnym Manhattanie w Nowym Jorku po raz pierwszy od premiery komedii romantycznej 'Kiedy Harry poznał Sally' z 1989 roku" - czytamy pod materiałem wideo. Rozpoznajecie ten duet?

Meg Ryan posądzano o liczne zabiegi medycyny estetycznej. Tym komentarzem zamknęła wszystkim usta

O Meg Ryan zrobiło się głośno także za sprawą plotek o rzekomych zabiegach medycyny estetycznej, którym miała się poddać. Aktorka miała sobie wypełniać policzki, poprawić usta, a także niwelować zmarszczki. Ryan dosadnie odpowiedziała na zamieszanie wokół jej wyglądu. "Szczerze mówiąc, nie zwracam na to zbytniej uwagi. W dzisiejszym świecie jest dużo nienawiści. Tak łatwo jest osądzić. Wyobraź sobie, że jesteś hejterem, jakie to głupie" - powiedziała w rozmowie z magazynem "Porter" w 2015 roku.