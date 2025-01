Polska staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem dla zagranicznych artystów. W zeszłym roku gościliśmy takie gwiazdy jak Taylor Swift, Justin Timberlake i Imagine Dragons. Nowy rok z kolei zaczął się koncertem amerykańskiego rapera. W Warszawie 28 stycznia pojawił się G-Eazy. Niestety nie zrobił dobrego wrażenia na Polakach.

Niewiarygodne, czego dopuścił się G-Eazy na koncercie w Warszawie

Ostatni raz raper występował u nas w 2018 roku. Fani gwiazdora zapamiętali koncert bardzo pozytywnie. Nic więc dziwnego, że tym razem liczyli na takie samo show. Niestety jego występ spotkał się z ogromną krytyką. Dlaczego? Coraz więcej artystów decyduje się na symboliczny gest skierowany w stronę fanów. Wykonawcy chwytają za flagę danego kraju i śpiewają razem z publicznością. Tym samym tropem podążył wyżej wspomniany G-Eazy. Na koncercie w Warszawie fani podali mu flagę Polski. Niestety raper trzymał ją do góry nogami, nie zauważając żadnej różnicy. "To nie jest flaga Polski!", "Nie dość, że źle pokazał, to jeszcze zwinął flagę jak s****ę, myślę, że jak się robi koncert i chce się takie coś zrobić, to powinno się wiedzieć, jak pokazać poprawną flagę", "No to widać, jaki ma szacunek, że nawet nie zna flagi państwa, do którego leci" - czytamy w komentarzach pod filmem z koncertu. Co myślicie o jego zachowaniu? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

Kto wystąpi w 2025 roku na scenie w Polsce? Odwiedzą nas wielkie gwiazdy

23 lutego w Warszawie pojawi się dwukrotna zwyciężczyni Eurowizji, Loreen. Sporo będzie działo się także w marcu. Nasz kraj odwiedzą m.in. Alan Walker i zespół Tokio Hotel. W kwietniu powody do zadowolenia będą mieć fani Twenty One Pilots, a w maju Charli xcx. Z kolei w czerwcu czeka nas już prawdziwa uczta, w której udział wezmą m.in. Justin Timberlake, Billie Eilish i Kylie Minogue. Do Polski wróci także zespół Imagine Dragons. Ich koncerty zaplanowane są na 18 i 19 lipca. Na które z tych wydarzeń wybralibyście się najchętniej?