Pod koniec 2024 roku media obiegła wiadomość, że Blake Lively złożyła pozew przeciwko Justinowi Baldoniemu, z którym zagrała w filmie "It Ends with Us". Aktorka oskarżyła reżysera wspomnianego hitu, który zarazem zagrał w nim jedną z głównych rol, o molestowanie seksualne oraz celowe niszczenie jej reputacji. Niedługo później Baldoni także pozwał Lively, twierdząc, że aktorka nie tylko manipuluje mediami, ale także go oczernia. Teraz do gry wkroczyła żona reżysera.

Blake Lively oskarża Justina Baldoniego. Wiadomo po czyjej stronie stanęła żona reżysera

Blake Lively i Ryan Reynolds złożyli wniosek o zakaz wypowiadania się przez zespół prawny Justina Baldoniego po tym, jak do sieci wyciekł nieedytowany materiał filmowy z planu "It Ends With Us". Materiał, o który mowa, zawiera ujęcia, w których Lively i Baldoni tańczyli do jednej z romantycznych scen filmu. Z nagrania ma wynikać, że między tą dwójką nie ma żadnych złych emocji i niechęci, a przecież według Lively atmosfera na planie miała być napięta do tego stopnia, że potrzebna była interwencja Ryana Reynoldsa. Zespół prawny aktorki uznał, że publikacja wspomnianego nagrania ma być "sztuczką" prawników Baldoniego i "kontynuację ich nękania i kampanii odwetowej".

Teraz mimo wspomnianego zakazu, głos zabrała żona Justina Baldoniego. Emily Baldoni nie wypowiedziała się wprawdzie wprost na temat tego, co myśli o oskarżeniach Lively, ale przerwała wymowne, bo trwające od wielu tygodni milczenie. By pokazać, że jest po stronie ukochanego, opublikowała charakterystyczną fotografię. Na tej widać sielski i rodzinny obrazek. Jego głównymi bohaterami są Emily i Justin Baldoni oraz ich dzieci. Pod fotografią ukochana reżysera publicznie złożyła mu urodzinowe życzenia. Nie zabrało emocjonalnych wyznań. "Wszystkiego najlepszego, ukochany. Świętujemy to, jakim mężczyzną, mężem i ojcem jesteś. Wybrałbym cię ponownie i ponownie" - czytamy. Trudno oprzeć się wrażeniu, że kadr, na którym uchwycono sielską atmosferę, a także wpis Emily Baldoni stanowią nie tylko część urodzinowego prezentu dla reżysera, ale znacząco mają ocieplić jego wizerunek.

Blake Lively oskarżyła Justina Baldoniego. Te SMS-y mogą wszystko zmienić

Do sieci jakiś czas temu wyciekły też rzekome SMS-y, które Blake Lively i Justin Baldoni mieli wymieniać podczas prac na planie "It Ends with Us". Część z nich ma m.in. zaprzeczać zarzutowi Lively o zaniedbaniu w zatrudnieniu przy produkcji koordynatorki intymności. Z wiadomości wynika, że to Blake miała opóźniać spotkanie ze specjalistką ws. scen łóżkowych - a Baldoni miał ją dopytywać, dlaczego nie chce się z koordynatorką w ogóle zobaczyć.

Inne rzekome SMS-y dotyczą także spotkania dwójki aktorów w przyczepie Blake, gdzie mieli omówić wspólne sceny. Lively miała zaprosić reżysera do garderoby, lecz poinformowała go, że "odciąga pokarm". W odpowiedzi Baldoni miał podobno zaproponować jej inne miejsce spotkania. Wiadomości te mają nie zgadzać się więc z wersją aktorki, która oskarżyła kolegę po fachu o wchodzenie do jej przyczepy bez uprzedzenia, gdy była półnaga.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.