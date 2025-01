20 stycznia Donald Trump zostanie zaprzysiężony na prezydenta Stanów Zjednoczonych. To oznacza, że czekają nas spore zmiany w polityce USA, które zapowiadał sam zainteresowany. Na wydarzeniu pojawiło się wiele osobistości. Wśród gości nie zabrakło również dzieci polityka.

Donald Trump mógł liczyć na swoje dzieci. Cała piątka pojawiła się na zaprzysiężeniu

20 stycznia to ważny dzień dla Amerykanów. Donald Trump został zaprzysiężony na prezydenta. Na wydarzeniu nie zabrakło znanych biznesmenów m.in. dyrektora generalnego Tesli Elon Musk, który wspierał Trumpa podczas kampanii wyborczej, a także szefa Mety Mark Zuckerberg. Pojawili się tam także byli prezydenci Stanów Zjednoczonych - Barack Obama, George'a W. Bush oraz Bill Clinton. W taki ważnym dla polityka dniu nie opuściły go dzieci - przypominamy, że ma ich pięcioro z trzema różnymi kobietami. Na scenie pojawili się: Ivanka Trump, Donald Trump Jr., Tiffany Trump, Eric Trump i Barron Trump. Wszyscy zostali oficjalnie przedstawieni. Ivanka postawiła na komplet w odcieniu butelkowej zieleni. Tiffany wybrała płaszcz z granatowymi wstawkami. Synowie Trumpa pojawili się w klasycznej odsłonie - garniturach. Zajrzyjcie do naszej galerii, by zobaczyć, jak wyglądali.

Kim są dzieci Donalda Trumpa?

Z Ivaną Trump biznesmen doczekał się trójki dzieci - Donalda Jr, Ivanki i Erica. Najstarsze z dzieci polityka zaangażowane jest w The Trump Organization, gdzie pełni funkcję wiceprezesa. Ivanka osiągnęła medialny sukces. To modelka i bizneswoman, która spełniała się również w roli starszej doradczyni w administracji ojca. Eric Trump, podobnie jak starszy brat, działa w Trump Organization jako wiceprezes. W 2006 roku zaangażował się w pomoc dzieciom obłożnie chorym oraz zmagającym się z rakiem i założył fundację. Tiffany jest dzieckiem Donalda Trumpa z małżeństwa z Marlą Maples. Młodsza z córek polityka łączy zainteresowania modą i muzyką. Prywatnie jest żoną libańsko-amerykańskiego miliardera Michaela Boulosa. Barron Trump skończył w 2024 roku 18 lat i jest synem Donalda i Melanii. Nastolatek niedawno rozpoczął studia na NYU. Jakiśczas temu Barron zasłynął w mediach jako "nieoficjalny doradca prezydenta". Miał pomóc ojcu w zdobyciu poparcia najmłodszych wyborców.

