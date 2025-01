Brad Pitt i Angelina Jolie oficjalnie podpisali papiery rozwodowe 30 grudnia 2024 roku. Choć niegdyś byli małżonkowie tworzyli jedną z ulubionych par Hollywood, ich batalia sądowa związana z rozstaniem trwała aż osiem lat. "Szczerze mówiąc, Angelina jest wyczerpana, ale czuje ogromną ulgę, że ten etap dobiegł końca" - ujawnił w rozmowie z magazynem "People" prawnik aktorki. Dotychczasowo strona Pitta nie zabrała głosu w sprawie. Do najnowszych doniesień dotarli jednak dziennikarze "Us Weekly".

Brad Pitt przypomina o sobie po rozwodzie. "Może zacząć od nowa"

Według ustaleń amerykańskich mediów aktor również miał poczuć ulgę w związku z zakończeniem sprawy rozwodowej i "chce wrócić na właściwe tory i zostawić to za sobą". "Może zacząć od nowa" - przekazał "Us Weekly" anonimowy informator. Pitt ma w planach skupić się na karierze, jak i rodzinie - celebryta chce m.in. poprawić nadszarpnięte stosunki z dziećmi. Przypomnijmy, że krążyły pogłoski, iż Brad nie był idealnym ojcem, przez co część pociech postanowiła się od niego odciąć, pozbywając się nazwiska Pitt i zostawiając jedynie Jolie.

Oprócz kwestii rodzinnych aktor zamierza skupić się także na związku z obecną partnerką - o 27 lat młodszą od Pitta Ines de Ramon. "Ines pomogła Bradowi iść naprzód i myśleć o rozwodzie w nowym świetle. (...) Ona wydobywa z niego to, co najlepsze" - ujawnił dalej rozmówca "Us Weekly". Temat rozwodu miał nawet przybliżyć parę, ponieważ Ines sama przez takowy przeszła. Minione święta Bożego Narodzenia zakochani mieli spędzić wspólnie w posiadłości Pitta w Kalifornii.

Shiloh Jolie rozkręci karierę taneczną? Internet podbił jej filmik

Mimo iż dzieci "Brangeliny" dbają o swoją prywatność i rzadko pokazują się przed kamerami, w ostatnim czasie uwagę internautów przykuła 18-letnia córka pary - Shiloh. Wszystko za sprawą opublikowanego w internecie nagrania, na którym młoda dziewczyna prezentuje swoje umiejętności taneczne. Jak się okazuje, taniec miał stanowić dla Shiloh odskocznię w trakcie rozwodu rodziców i prędko stał się jej ulubionym zajęciem. Filmik, na którym nastolatka wywija do popularnej piosenki "APT" autorstwa Rosé oraz Bruno Marsa zebrał ponad dziewięć milionów wyświetleń i prawie 600 tysięcy polubień. "Wow, Shiloh jest świetna. Niezła robota" - mogliśmy przeczytać w komentarzach.



