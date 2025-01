Jamie Lee Curtis w ostatnim czasie pojawia się w mediach częściej niż zwykle. Jej wystąpienia są związane z premierą filmu "The Last Showgirl", w którym zagrała z Pamelą Anderson. Aktorki wspólnie pojawiły się na wydarzeniu promującym amerykańską produkcję. Podczas konferencji Curtis zabrała głos na temat ostatnich pożarów w Los Angeles. Takiego porównania nikt się nie spodziewał.

Jamie Lee Curtis w ogniu krytyki. "To bardzo niepokojące"

- Całe Pacific Palisades wygląda jak, no wiesz, niestety, Gaza lub jeden z tych rozdartych wojną krajów, w których wydarzyły się straszne rzeczy, więc to trochę dziwne dyskutować teraz o filmie - mówiła Curtis. Pod nagraniem ze spotkania pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy. "Porównywanie pożarów do stref wojennych jest nie na miejscu, ponieważ minimalizuje zniszczenia charakterystyczne dla każdej ze stref", "To trochę niepokojące, słowa mają znaczenie, zwłaszcza wypowiedziane przez kogoś takiego jak ona", "Nie porównuj klęski żywiołowej do zbrodni" - czytamy. Wyraźnie zaskoczona była również Pamela Anderson. Aktorka przewróciła wymownie oczami. Nagranie znajdziecie poniżej.

Jamie Lee Curtis załamana pożarami w Los Angeles

Aktorka śledzi na bieżąco informacje na temat pożarów w swoich okolicach. Niedawno Curtis przekazała, że zniszczeniu uległ kościół, który odegrał bardzo istotną rolę w jej życiu. "To jest kościół w Palisades, który prowadził szkołę oraz szkółkę niedzielną dla najmłodszych. Był wspaniałym domem modlitwy i jest budynkiem, w którym wytrzeźwiałam 25 lat temu. Myślę o wszystkich duszach, które przychodziły tam po pocieszenie i ukojenie, o wszystkich chrztach, pogrzebach i ślubach i o tysiącach ludzi, którzy odzyskali swoje życie dzięki trzeźwości. Działał tu również klub kobiet w Palisades, gdzie poznałam wiele trzeźwiejących osób. Trudne czasy. Wytrwamy. Niech Bóg was wszystkich błogosławi" - napisała na Instagramie.

