Nicole Kidman zalała się łzami na scenie. Wspomniała o zmarłej mamie

Nicole Kidman nadal przeżywa żałobę po mamie, która zmarła we wrześniu 2024 roku. Wiele razy aktorka wspominała o tej stracie w wywiadach. "Dzięki niej miałam w sobie zapał do rozwijania kariery i pokonywania trudności. Bardzo zależało jej na tym, aby jej córki miały możliwość wytyczania sobie własnych ścieżek. Jestem jej za to niesamowicie wdzięczna" - mówiła przed laty Kidman dla „Sydney Morning Herald". Teraz mogliśmy wysłuchać kolejnego, poruszającego wyznania z jej strony.

Za ten film Kidman odebrała nagrodę

Nicole Kidman odebrała nagrodę i wspomniała o mamie. Słowa chwytają za serce

Gwiazda otrzymała nagrodę od Jamie Lee Curtis, która postanowiła wspomnieć ze sceny o nieżyjącej Janelle Ann Kidman. Sama laureatka podkreśliła, że jest wdzięczna za kolejne wyróżnienie i wciąż stara się w branży dla zmarłej mamy. Starała się być opanowana, ale emocje dały swoje, co zresztą uwieczniły kamery. - Dziękuję za danie mi szansy powiedzenia "to dla mojej mamy" - przekazała Kidman. Ogarnęło ją natychmiastowe wzruszenie. We łzach kontynuowała przemówienie. - Cała moja kariera była dla mojej mamy i mojego taty, których teraz nie ma. Nadal będę pracować i dawać światu to, co najlepsze, ponieważ kocham to, co robię i kocham was wszystkich. Jestem bardzo wdzięczna za przywilej bycia częścią społeczności filmowej - dodała. Na koniec przeprosiła widownię za emocje. - Przepraszam, że płaczę, nie chciałam tego robić, ale teraz czuję obecność mojej mamy.

To dla ciebie

- dodała na koniec. Nie zabrakło następnie braw.

Fani Nicole Kidman reagują na jej przemowę

Internauci są wyraźnie poruszeni ostatnią wypowiedzią Nicole Kidman. Jej słowa o matce szybko obiegły świat. W sieci znajdziemy mnóstwo komentarzy. "Jestem we łzach", "Ta przemowa była taka emocjonalna, ta kobieta jest niesamowita", "Uwielbiam ją" - czytamy komentarze pod postami w sieci. Przypomnijmy, że nie podano do informacji publicznej, na co zmarła matka aktorki. Wiemy jedynie, że miała w przeszłości wiele problemów zdrowotnych. Chorowała między innymi na nowotwór piersi.