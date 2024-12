Od dłuższego czasu głośno jest o raperze P. Diddym. Celebryta od 16 września przebywa w areszcie Metropolitan Detention Center na Brooklynie. Przedstawiono mu wiele zarzutów. Wśród nich pojawiły się między innymi: handel ludźmi w celach seksualnych, posiadanie narkotyków oraz przestępstwa związane z bronią palną. 12 grudnia przekazano nowe wieści o raperze. Adwokat Thomas Giuffra wniósł pozwy w imieniu trzech anonimowych mężczyzn, którzy oskarżyli Diddy'ego o napaść seksualną oraz odurzanie środkami. Na tym jednak nie koniec.

P. Diddy chciał odurzyć Kate Moss? Zdjęcia wywołały lawinę komentarzy

Do mediów trafiły archiwalne zdjęcia P. Diddy'ego, na których przytulał się z Kate Moss. Według Shutterstock fotografie zostały wykonane w 1999 roku na 40. urodzinach agenta Paula Rowlanda w Nowym Jorku. Kadry szybko przykuły uwagę internautów, którzy dopatrzyli się, że na ujęciach raper trzymał w dłoni białą pigułkę. Zaczęli spekulować na platformie X. "Czy P. Diddy odurzył Kate Moss?", "To jest przerażające. Diddy przytula Moss, trzymając w ręce pigułkę, jakby chciał ją odurzyć", "Nie wygląda to dobrze" - czytamy we wpisach. Na ten moment Kate Moss nie zabrała głosu w tej sprawie. Jak informuje "Daily Mail", przedstawiciele modelki nie odpowiedzieli na ich prośby o komentarz.

P. Diddy opowiadał o Kate Moss w wywiadach. "Po prostu wyszliśmy na miasto"

P. Diddy nie ukrywał tego, że miał kontakt z Kate Moss oraz innymi modelkami. W jednym z wywiadu wspomniał o tym, jak spędził z nimi czas we Francji. "Czasami siedzę w studiu do trzeciej nad ranem lub jestem na pokazach mody w Paryżu i po prostu spędzam czas do rana z Naomi Campbell i Kate Moss. Te chwile zawsze wydają się nierealne. (...) Pamiętam pewien raz - właśnie skończyłem sesję zdjęciową dla "Vogue'a", a potem Kate, Naomi i ja po prostu wyszliśmy na miasto, robiąc coś trochę turystycznego oraz banalnego" - powiedział P. Diddy w wywiadzie dla "Into The Gloss" w 2015 roku.

Gdzie szukać pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.