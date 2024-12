W 2023 roku świat obiegła wiadomość o chorobie Bruce'a Willisa. Rodzina gwiazdy kultowej "Szklanej pułapki" poinformowała, że aktor choruje na demencję zwaną otępieniem czołowo-skroniowym, która jest nieuleczalna. W związku ze swoim stanem zdrowia Willis zniknął z show-biznesu. Co jakiś czas w sieci pojawiają się wieści na temat jego zdrowia od rodziny i bliskich. Choroba aktora bardzo zbliżyła rodzinę. Ma on także bliską relację z byłą żoną i matką swoich córek, Demi Moore. Ostatnio aktorka w rozmowie z CNN powiedziała, jak miewa się jej były mąż. - Biorąc pod uwagę obecną sytuację, Bruce jest obecnie w bardzo stabilnym miejscu - wyjawiła. Tym razem nagranie z aktorem opublikowała Scout Willis.

Scout Willis pokazała nagranie z ojcem. Oznajmiła rodzinie, że chce być aktorką

Bruce Willis i Demi Moore doczekali się trzech córek, Rumer, Scout i Tallulah. 33-letnia Scout opublikowała na Instagramie zdjęcia z ostatniego czasu. Jak się okazuje, zdecydowała się pójść w ślady rodziców i także została aktorką, co radośnie obwieściła na Instagramie. Wśród wielu zdjęć pojawiło się także ujęcie z jej ojcem, które możecie zobaczyć poniżej. Chociaż trwa zaledwie kilka sekund, to wzrusza do łez. Widać na nim córkę i aktora w serdecznym uścisku. Nie da się ukryć, że choroba Willisa jeszcze bardziej zacieśniła rodzinne więzi. Jak podkreśliła w rozmowie z CNN Demi Moore, w trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się cała jej rodzina, można dostrzec też dobro. - Oczywiście, że jest to bardzo trudne i nie jest to coś, czego życzyłabym komukolwiek, i wiąże się z wielką stratą. Ale jest też wielkie piękno i dar, które mogą z tego wyniknąć - powiedziała w wywiadzie.

Córki Bruce'a Willisa zrobiły mu wyjątkowy prezent

Niedawno Scout i jej siostra Tallulah także opublikowały w sieci wyjątkowe zdjęcie z tatą. Na wzruszającym ujęciu widać obydwie córki siedzące w towarzystwie ojca, które podarowały mu wyjątkowy prezent. Bruce Willis trzyma w dłoniach tabliczkę z napisem "najlepszy tata na świecie". W opisie córki gwiazdora "Szklanej pułapki" podkreśliły, że są wdzięczne za każdą taką chwilę.