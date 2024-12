Michael Jackson zmarł 25 czerwca 2009 roku. Jako oficjalną przyczynę zgonu podano zatrzymanie krążenia. Choć od śmierci muzyka minęło już wiele lat, to fani wciąż o nim pamiętają. Rozpisują się o jego dokonaniach i dorobku artystycznym. Hity "Billie Jean", "You Are Not Alone" oraz "Thiller" dalej cieszą się dużą popularnością. Czy wkrótce światło dzienne ujrzą inne piosenki Michaela Jacksona? Były policjant podzielił się zaskakującym odkryciem.

Michael Jackson nagrał więcej piosenek. Były policjant ujawnia

Gregg Musgrove, były policjant drogówki, przeszukiwał magazyn w San Fernando Valley, który wcześniej należał do producenta muzycznego - Bryana Lorena. Natrafił na kasety z 12 niewydanymi dotąd piosenkami Michaela Jacksona, które powstały w latach 1989-1991. Ponoć mają dotyczyć one oskarżeń o nadużycia, z którymi mierzył się król popu. Fani od dawna spekulowali o istnieniu tych utworów, co teraz się potwierdziło. Oprócz piosenek na taśmach nagrane zostały także unikatowe rozmowy wokalisty ze wspomnianym wcześniej Bryanem Lorenem. Gregg Musgrove nie ukrywa, że odnalezienie piosenek było dla niego wielkim szokiem. "Zawołałem moją żonę, aby upewnić się, że nie straciłem rozumu" - przekazał były policjant w rozmowie z "The Washington Post".

Piosenki Michaela Jacksona zostaną opublikowane? To nie takie proste

Gregg Musgrove upewnił się, że znalezione piosenki są autentyczne. Prawdopodobnie fani Michaela Jacksona nie będą jednak mogli ich usłyszeć. Były policjant nie ma pozwolenia na udostępnienie utworów. Jak wynika z informacji przekazanych mediom, prawo własności oraz prawa do użytkowania nagrań posiadają MJJP Record oraz Sony. Gregg Musgrove może więc jedynie przekazać utwory innym kolekcjonerom za niemałą sumę pieniędzy. Chętnych z pewnością nie będzie brakować. Chcielibyście posłuchać nieopublikowanych dotąd piosenek Michaela Jacksona? Dajcie nam znać w sondzie zamieszczonej na dole strony.