Victoria Beckham to bez wątpienia najpopularniejsza "spicetka" ze Spice Girls. Od lat jej sława nie maleje także ze względu na wieloletnie (jedno z nielicznych) małżeństwo z Davidem Beckhamem i wspólne projekty i kampanie reklamowe. Tak samo często jak o parze dyskutuje się o wyglądzie projektantki mody. Ta wciąż prezentuje się młodo i nieskazitelnie, lecz w ostatnich miesiącach w internecie nie ustają komentarze o rzekomej operacji plastycznej, jakiej miała poddać się Victoria. Gwiazda tym razem odpowiedziała na spekulacje w programie "The Today Show".

REKLAMA

Zobacz wideo Które cechy Małgosi Majdan uznaje za irytujące?

Victoria Beckham zapytana o operację nosa. Zabrała głos w telewizji

Ostatnio gwiazda została zaproszona do "The Today Show" w telewizji NBC, gdzie nie zabrakło wątku urodowego. Została zapytana o to, dlaczego fani na całym świecie myślą, że przeszła zabieg u chirurga. "Muszę powiedzieć, że w przeszłości wiele osób mówiło mi, że poddałam się jakiejś operacji nosa. Nigdy... Nie, nigdy. To sprytne konturowanie" - powiedziała przed kamerami. Wyjaśniła też, jak wykonuje makijaż nosa, by zawsze wydawał się niezwykle smukły.

Więc dosłownie rysuję dwie linie po obu stronach nosa, aby zacieniować boki. Kiedy rozetrę to pędzlem lub palcami, daje to iluzję dłuższego, prostszego nosa

- dodała. Trzeba przyznać, że to również sprytna reklama jej bronzera, gdyż Beckham od lat prowadzi markę kosmetyczną.

PRZECZYTAJ TEŻ: Victoria Beckham je to samo od ponad 25 lat. David Beckham zdradził sekret jej diety

Beckhamowie od lat podejrzewani są o operacje plastyczne. Victoria jedną ukrywała

Nie tylko rozwój marki osobistej Beckhamów, ale tak samo ich związek i wygląd - jest śledzony od lat. Para dorobiła się milionów i od dawna podejrzewana jest o różne ingerencje w urodę. Oboje w różnych wywiadach zaprzeczali, by mieli poddać się jakiejś operacji plastycznej. David stwierdził, że to absolutnie nie dla niego, a Victoria, że nie jest fanką gabinetów chirurgicznych. Mimo to kiedyś publicznie kłamała na temat tego, że nigdy nie poszła pod nóż. W wywiadach zaprzeczała, by poddała się operacji powiększenia biustu, natomiast po latach przyznała się do kłamstwa. Została na tym przyłapana, kiedy w 2019 roku powiedziała w jednym z programów, że nigdy nie miała żadnej operacji, tymczasem dwa lata wcześniej w wywiadzie dla "Vogue" wyznała prawdę. "Prawdopodobnie powinnam powiedzieć. (...) Przez wszystkie te lata zaprzeczałam temu - to było głupie. To oznaka niepewności".