Piosenkarka aresztowana po występie. Powodem był jej strój

W wielu krajach muzułmańskich przepisy dotyczące ubioru kobiet są bardzo restrykcyjne. Jednym z takich państw jest Iran. Piosenkarka Parastu Ahmadi na własnej skórze przekonała się, jak surowe prawo panuje w jej ojczyźnie. 27-latka trafiła do aresztu po tym, jak wystąpiła na koncercie bez hidżabu.

Irańska piosenkarka pokazała się bez hidżabu. Trafiła do aresztu

Media na całym świecie rozpisują się o przypadku irańskiej piosenkarki Parastu Ahmadi. W środę 11 grudnia w serwisie YouTube został opublikowany koncert piosenkarki. Występ stał się przyczyną aresztowania 27-latki. Na nagraniu ma ona bowiem na sobie długą czarną suknię na ramiączkach. Dla ludzi, którzy na co dzień mają do czynienia z kulturą zachodnią, strój ten może wydawać się nadzwyczaj skromny. W Iranie jest to jednak postrzegane inaczej. Artystka została aresztowana za brak hidżabu.

Chcę śpiewać dla ludzi, których kocham. To prawo, którego nie mogłam zignorować; śpiewać dla ziemi, którą bardzo kocham

- mówiła podczas występu. Kilka dni po koncercie, w sobotę 14 grudnia, piosenkarka została aresztowana. Informację przekazał prawnik artystki, Milad Panahipur. Przekazał również, że dom Ahmadi został przeszukany przez funkcjonariuszy bezpieki. Irańskie prawo zostało zaostrzone w 1979 roku po rewolucji islamskiej. Na mocy nowych przepisów kobietom początkowo całkowicie zakazano śpiewania, później natomiast zmieniono to na zakaz śpiewania lub tańczenia w pojedynkę przed publicznością złożoną z osób obu płci. Ponadto islamskie prawo zabrania kobietom pokazywania się bez hidżabu mężczyznom, z którymi nie są spokrewnione.

Nie tylko Parastu Ahmadi ma kłopoty. Towarzyszący artystce muzycy również ponieśli karę

Niedługo później okazało się, że nie tylko Parastu Ahmadi znalazła się w poważnych tarapatach. Media poinformowały, że prokuratura wszczęła postępowanie w również w sprawie dwóch z czterech muzyków, którzy towarzyszyli artystce podczas feralnego koncertu. Ehsan Birghidar oraz Sohail Faqih Nasiri również trafili do aresztu. Jak przekazały irańskie władze, 27-latka ma zostać osądzona w trybie natychmiastowym.