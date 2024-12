Medialna afera dotycząca Hailey Bieber i Seleny Gomez rozpoczęła się w 2018 roku. Dawny ukochany wokalistki Justin Bieber złamał jej serce, oświadczając się Hailey zaledwie dwa miesiące po rozstaniu z Seleną. Co ciekawe, żona piosenkarza od lat miała kibicować ich relacji. Przez bardzo długi czas fani tworzyli teorie i doszukiwali się drugiego dna w gestach i słowach Hailey Bieber i Seleny Gomez. Gwiazdy chciały nawet zażegnać wykreowany przez internautów konflikt i jakiś czas temu zrobiły sobie wspólne zdjęcie. To jednak nie pomogło. Teraz jednak Hailey poszła o krok dalej.

Hailey Bieber zareagowała na zaręczyny Seleny Gomez. Tego jeszcze nie było

Selena Gomez ostatnio przekazała radosne wieści. Udostępniła na Instagramie serię zdjęć, na których z dumą chwali się pierścionkiem zaręczynowym. "Wieczność zaczyna się teraz" - dodała w opisie. Piosenkarka zaręczyła się z ukochanym Bennym Blanco. W komentarzach pojawiło się mnóstwo miłych słów. "Hej zaczekajcie, to moja żona" - napisał narzeczony Seleny. Głos zabrała również wieloletnia przyjaciółka Seleny Gomez z branży, czyli Taylor Swift. Artystka już zapowiedziała, że na ceremonii ślubnej będzie sypać kwiatki. To jednak nie koniec. Internauci zauważyli, że post zaręczynowy został polubiony przez Hailey Bieber. Czy to oznacza, że żona byłego partnera Seleny się cieszy? Wszystko na to wskazuje. Fani są zachwyceni gestem z jej strony. Piszą, że ten z pozoru niewielki gest jest dla nich niezwykle ważny. Spodziewaliście się?

Selena Gomez przez długi czas była singielką. Chciała adoptować dziecko

Selena Gomez i Benny Blanco są parą od czerwca 2023 roku. Zanim zaczęli być razem, długo współpracowali. Mężczyzna był producentem muzycznym wokalistki. Selena Gomez wyznała, że nie była pewna, czy spotka kogoś, z kim połączyłaby ją prawdziwa więź. "Przez pięć lat byłam sama i już się do tego przyzwyczaiłam. Wiele osób boi się samotności, a ja prawdopodobnie torturowałam się tym w myślach przez jakieś dwa lata, a potem jakoś to zaakceptowałam. Wtedy wpadłam na pomysł, że jeśli nikogo nie poznam, to w wieku 35 lat adoptuje dziecko. (...) Los jest przewrotny. To po prostu się zdarza, kiedy najmniej się tego spodziewasz" - zdradziła artystka w rozmowie z magazynem "Time". ZOBACZ TEŻ: Selenie Gomez wywołała falę plotek. Tuliła się do starszego aktora. Tak zareagował Benny Blanco