Dua Lipa to niekwestionowanie jedna z największych gwiazd swojego pokolenia. 29-letnia piosenkarka znana jest z takich utworów jak "Be the one" oraz "New Rules". Niektóre z jej teledysków mają ponad miliard wyświetleń. Wokalistka ma na koncie trzy nagrody Grammy. Gwiazda pojawiła się w popularnym talk-show "The Late Show with Stephen Colbert". Nagle zaczęła mówić o książce Olgi Tokarczuk.

Dua Lipa przeczytała książkę Olgi Tokarczuk. To o niej powiedziała

Gospodarz programu postanowił zapytać Duę Lipę o to, co powinien kupić żonie na święta. Gwiazda najpierw rozbawiła publikę, pytając, ile ma na to pieniędzy. Później poleciła, by ten podarował ukochanej buty kompresyjne. Po chwili temat zszedł jednak na klub książki Service95 - strony internetowej, która należy do wokalistki. Celebrytka wyjawiła, jaka książka pojawi się w kolejnym newsletterze, który wyśle do subskrybentów portalu. Okazało się, że to pozycja, której autorką jest polska noblistka - Olga Tokarczuk. Chodzi bowiem o książkę "Prowadź swój pług przez kości umarłych". Nie ma wątpliwości, że Dua Lipa jest ogromną fanką polskiej pisarki. Rozpływała się nad książką Tokarczuk. - To jest fantastyczna książka. To powieść kryminalna, ale ma wplecione wątki filozoficzne i astrologiczne. Autorka to laureatka nagrody Nobla - powiedziała.

I sądzę, że jeśli przeczytasz tę książkę, to zrozumiesz, dlaczego tę nagrodę otrzymała. Jest naprawdę świetna

- dodała.

Dua Lipa trzykrotnie zagrała w Polsce. Zobaczymy ją w naszym kraju w 2025 roku?

Dua Lipa już trzy razy pojawiała się w Polsce. Za każdym razem występowała jednak na festiwalach. W 2017 roku zagrała na Open'er Festivalu. Za to w 2018 roku zaśpiewała na Orange Warsaw Festival. W tym roku ponownie pojawiła się w Gdyni, gdzie zachwyciła publiczność. Piosenkarka już ogłosiła, gdzie zobaczymy ją w 2025 roku. Będzie koncertować w Europie, ale polscy fani będą musieli się obejść smakiem. Dua Lipa nie zaplanowała bowiem, by w przyszłym roku zagrać w naszym kraju.