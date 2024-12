Beyonce i Jay-Z od lat tworzą zgrane małżeństwo. Doczekali się trójki dzieci: 12-letniej córki Blue Ivy, a także bliźniaków, Sir i Rumi. Z najstarszą córką pojawili się na premierze filmu "Mufasa: Król Lew". Raperowi i jego żonie towarzyszyła także matka wokalistki, Tina Knowles. Na czerwonym dywanie zabrakło siostry artystki, Solange. Ta w przeszłości zaatakowała męża Beyonce, a szokującą bójkę zarejestrowały kamery. O co chodziło? W obliczu nowych doniesień na temat przeszłości rapera plotki o ataku powróciły.

REKLAMA

Zobacz wideo Edyta Górniak o śpiewaniu na Stadionie Narodowym. Złe nagłośnienie i playback Beyonce

Siostra Beyonce zaatakowała Jaya-Z. Nagrano szarpaninę w windzie

Beyonce i Jay-Z regularnie pojawiają się na najważniejszych imprezach branżowych. Nie mogło ich zabraknąć na gali Met w maju 2014 roku. Wówczas wszystko wskazywało na to, że tworzą niemalże idealną parę, wspólnie pozowali do zdjęć, szeroko się uśmiechając. Sytuacja dramatycznie zmieniła się kilka godzin później, po prestiżowej gali.

Do mediów wyciekło szokujące wideo, na którym widać artystkę z mężem w windzie hotelu The Standard w Nowym Jorku. Towarzyszyła im również siostra Beyonce, a także ochroniarz. W pewnym momencie kamera zarejestrowała ostrą wymianę zdań między Solange a mężem jej siostry. Ta wskazywała palcem na rapera, coś do niego wykrzykując, a po krótkiej chwili rzuciła się na niego z pięściami - okładała go i kopała. Ochroniarz próbował odciągnąć kobietę, podczas gdy raper stał nieruchomo i nie reagował. Gdy Solange, przytrzymywana przez ochroniarza, wymierzyła mu kopniaka, Jay-Z złapał ją za stopę. Beyonce stała obok i przyglądała się całemu zajściu. Nie włączyła się jednak w kłótnię.

Jak podało TMZ, które wykupiło nagranie za 250 000 dolarów, w pewnym momencie ochroniarz zdecydował się nacisnąć przycisk bezpieczeństwa i zatrzymał windę między piętrami. Całe wideo trwało trzy i pół minuty, a sama wymiana ciosów, które Solange wymierzyła szwagrowi - około 40 sekund. Po opuszczeniu windy Jay-Z był widziany, trzymając się za twarz i brzuch. Następnie wsiadł w samochód i odjechał, a Beyonce w towarzystwie siostry opuściła hotel innym pojazdem.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Wojewódzki szydzi z białego związku Schreiber i Czarneckiego. Nawiązał do ich stosunków

Hotel, w którym siostra Beyonce zaatakowała szwagra, wydał oświadczenie po bójce

Beyonce i Jay-Z pytani o komentarz nie zdecydowali się odpowiedzieć. Siostra artystki odmówiła wyjaśnień, a to tylko podgrzało plotki. Rodzina wystosowała wspólne oświadczenie do mediów. "Jay i Solange biorą na siebie część odpowiedzialności za to, co się stało. Przeprosili siebie nawzajem i ruszyli naprzód jako zjednoczona rodzina. Pod koniec dnia rodziny mają problemy, a oni nie są inni" - tłumaczono. Internauci spekulowali, że wybuch Solange mógł mieć związek z doniesieniami o rzekomej zdradzie rapera i jego imprezowym stylu życia. Ten dopiero kilka lat później, w 2017 roku w wywiadzie dla "New York Magazine" przyznał się do niewierności.

Po szokującej bójce hotel The Standard w Nowym Jorku wydał oświadczenie. "Jesteśmy zszokowani i zawiedzeni, że doszło do jasnego naruszenia naszych zasad bezpieczeństwa i prywatności, którą staramy się zapewnić naszym gościom. Z najwyższą starannością badamy okoliczności zdarzenia i jak mamy w zwyczaju, pociągniemy do odpowiedzialności jednostki zaangażowane w całą sprawę" - przekazano.