Związki Bena Afflecka od początku należą do bardzo medialnych. "Bennifer", jak określano jego relację z Jennifer Lopez, skończył się zerwanymi zaręczynami w 2004 roku. Para niespodziewanie dla wszystkich wróciła do siebie po 17 latach, by przypieczętować związek ślubem. W tym czasie jednak oboje zdążyli założyć rodziny, a Affleck ożenił się z Jennifer Garner, z którą ma troje dzieci. Rozstał się z nią w 2015 roku. Jak widać, z byłą żoną (Garner) ma bardzo dobre relacje.

Ben Affleck i Jennifer Garner razem na mieście. Wcześniej kupiła mu bajgle

Aflleck i Garner mają razem dorastające dzieci - 18-letnią Violet, 15-letnią Seraphinę i 12-letniego Samuela. Jednak spotykają się nie tylko w towarzystwie dzieci. Oboje zostali sfotografowani w Brentwood w Kalifornii. Paparazzi zrobili zdjęcia Garner, która kupiła w piekarni bajgle i pojechała do domu byłego męża. Potem wspólnie jeździli samochodem po mieście. Co ciekawe, ostatnio byli małżonkowie spędzili razem Święto Dziękczynienia.

Mimo że Ben i Jen rozstali się już jakiś czas temu, on czuje się przy niej komfortowo. Jen i Ben mają naprawdę przyjacielskie relacje i ona wie, że dzieci świetnie się bawiły, spędzając Święto Dziękczynienia z obojgiem rodziców

- powiedział informator portalu Page Six. Ale to nie wszystko. Affleck i Garner mają podobno dalsze plany.

Ben Affleck i Jennifer Garner spędzą razem Boże Narodzenie

Jak poinformowało źródło Page Six, Garner i Affleck zazwyczaj dzielą się opieką nad dziećmi w czasie świąt, lecz tym razem ma być inaczej. Aktorka miała zaproponować byłemu mężowi, że jeśli będzie miał ochotę, może spędzić Boże Narodzenie razem z całą rodziną. Osoba z otoczenia byłej pary wyznała, że Garner chciałaby, aby dzieci spotykały się z obojgiem rodziców tak często, jak to możliwe. To nie pierwszy raz, kiedy Ben Affleck spędza sporo czasu w towarzystwie byłej żony. Latem byli widziani razem na wyjeździe, jedząc lunch z dziećmi. Myślicie, że jest coś na rzeczy? Dajcie znać w naszej sondzie na dole strony.