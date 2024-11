Bob Bryar to były wokalista grupy My Chemical Romance. 44-latek został znaleziony martwy w minioną środę, w swoim domu w Tennessee. Informacje o śmierci muzyka przekazał portal TMZ.

REKLAMA

Zobacz wideo Mercedes o najlepiej ubranych gwiazdach. Ma radę dla prezydentowej

Bob Bryar nie żyje. Perkusista My Chemical Romance znaleziony martwy w swoim domu

Do tej pory nie podano publicznie przyczyn śmierci Boba Bryara. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja, ale potwierdzono, że w śmierć muzyka najprawdopodobniej nie były zamieszane osoby trzecie. W domu Bryara nie znaleziono nic, co wzbudzało by podejrzliwość służb. "Dom był w normalnym stanie, a sprzęt muzyczny i broń pozostały nietknięte" - poinformowało "The Sun". Podkreślono jednak, że ciało perkusisty zostało znalezione w stanie "znacznego rozkładu".

Bob Bryar nie był widziany od ponad 20 dni

Według informacji "The Sun" Bob Bryar ostatni raz był widziany prawie miesiąc temu. "Nikt nie słyszał o nim od ponad 20 dni" - napisano. 4 listopada muzyk udostępnił post na portalu X odnoszący się do tematu wyborów prezydenckich w USA. Bob Bryar dołączył do grupy My Chemical Romance w 2004 roku. Perkusista zastąpił w zespole Matta Pelissiera. Bryar rozstał się z kapelą w 2010 roku, co w mediach było opisywane jako "bolesny upadek". Nie poinformowano jednak fanów o tym, z jakiego powodu Bryar odszedł z My Chemical Romance. W ostatnich latach życia muzyk pracował w branży nieruchomości. Pomagał także w ośrodkach pomocy dla zwierząt. Według medialnych doniesień Bob Bryar po odejściu z zespołu wielokrotnie doświadczał myśli samobójczych. Na 2025 rok była zaplanowana trasa koncertowa zespołu, ale Bryar nie miał ochoty ponownie spotkać się z kolegami na scenie. Pomimo to był perkusistą z najdłuższym stażem w My Chemical Romance.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222; Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111; Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim. Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.