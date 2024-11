Liam Payne był członkiem zespołu One Direction, który przez lata podbijał listy przebojów. Po czasie zawieszono działalność boysbandu i każdy z piosenkarzy poszedł w swoją stronę. Payne poleciał do Argentyny, by obejrzeć koncert Nialla Horana, i tam zatrzymał się w hotelu Casa Sur w Buenos Aires. Niestety, spadł z trzeciego piętra i zmarł. Pojawiły się nowe, szokujące informacje w sprawie śmierci wokalisty.

Nowe informacje ws. śmierci Liama Payne. Ujawniono kulisy

Jak przekazał portal TMZ, Liam Payne próbował uciec z hotelu, korzystając z balkonu. Potwierdzają to świadkowie, połączenia alarmowe i nagrania z monitoringu. Personel hotelu miał świadomość, że piosenkarz planuje ucieczkę, lecz nie interweniował. To nie był pierwszy raz, gdy Payne próbował uciec. Wcześniej zrobił to we wrześniu na Florydzie. W wynajmowanym domu próbował go zatrzymać ochroniarz. Wtedy piosenkarzowi udało się wydostać przez balkon. Użył do tego węża ogrodowego.

Na monitoringu można zobaczyć, że Payne zachowywał się niepokojąco. Pracownicy hotelu zdecydowali się go zanieść do pokoju i, gdy piosenkarz był już w środku, został tam zamknięty. Z raportu policyjnego wynika, że obsługa usunęła z pomieszczenia lustra. Podobno wokalista miał wyjawić jednemu z pracowników, że ma zamiar uciec przez balkon. Według zapisu rozmowy ze służbami ratunkowymi, członek obsługi miał powiedzieć: "Nie wiem, czy jego życie może być zagrożone. Jest w pokoju z balkonem i, cóż, trochę się boimy". Policjanci odkryli, że na balkonie piętro niżej znajdowała się brązowa, skórzana torba z notatką "dla Liama".

Stewardessa ujawniła, że leciała tym samym samolotem co ciało Liama Payne'a. Może mieć poważne problemy

Summer-Leigh Morrison, stewardessa British Airways opublikowała w sieci wpis, informując obserwatorów, że leci tym samym samolotem co ciało Liama Payne'a. "Dowiedziałam się, że na pokładzie samolotu jest ciało Liama Payne'a. Wśród osób podróżujących jest też jego rodzina. To łamie mi serce" - przekazała. Zgodnie z zasadami linii, dzielenie się takimi informacjami jest surowo zabronione. Jak przekazał portal "Daily Mail", linie lotnicze badają sprawę, ale nie zamierzają na razie jej komentować.

