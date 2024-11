Victoria Beckham zdobyła międzynarodową sławę jako jedna z członkiń grupy Spice Girls. Jej związek także wzbudza sporo emocji. Od lat jest w szczęśliwym małżeństwie z Davidem Beckhamem, z którym doczekała się czwórki pociech. Na przestrzeni lat przeszła spektakularną metamorfozę. Finalnie związała się z branżą modową, a dziś jej marka, sygnowana nazwiskiem, jest warta fortunę. Celebrytka zajęła się nie tylko projektowaniem ubrań, ale wypuściła na rynek serię kosmetyków. W nowym wywiadzie 50-latka zdradziła, dlaczego podczas publicznych wystąpień i różnego rodzaju sesji przez lata zachowywała kamienny wyraz twarzy. Wtedy nie mogła pozwolić sobie na uśmiech, co wynikało z jej braku pewności siebie.

To dlatego Victoria Beckham nie uśmiecha się do zdjęć. Opowiedziała o kompleksie

Victoria Beckham także ma kompleksy, o których postanowiła głośno powiedzieć. Jak przekonywała, na przestrzeni lat przestała przejmować się tym, co kiedyś powodowało, że czuła się niepewnie. W nowym wywiadzie dla "The Telegraph" Victoria ujawniła sekret poważnej miny, która sprawiała, że mogła zostać odebrana jako wyniosła. Celebrytka, czuła się niekomfortowo podczas robienia zdjęć i nie chciała sztucznie się uśmiechać. "Prawdopodobnie na wielu zdjęciach mam surowy wygląd twarzy, ale czułam się tak niekomfortowo" - wyznała projektantka i zdradziła, z czego to wynikało.

Beckham od nastoletnich lat zmagała się z trądzikiem, którego nie mogła wyleczyć, będąc już osobą dorosłą. Jej mąż jakiś czas temu ujawnił, że projektantka od ponad dwóch dekad je ten sam posiłek, na który składa się grillowana ryba i warzywa gotowane na parze. "To z powodu mojej skóry zaczęłam bardzo uważać na to, co jem" - wyjaśniła w wywiadzie gwiazda i dodała, że całkowicie wykluczyła z diety, mięso i pszenicę.

Kiedyś sobie tego nie wyobrażała. Victoria Beckham z wiekiem zrezygnowała z jednej rzeczy

Victoria jako 50-latka czuje się bardzo dobrze w swojej skórze, a od jakiegoś czasu można zauważyć, że przy wielu publicznych wystąpieniach na jej twarzy gości delikatny uśmiech. Jak ujawniła, teraz czuje się na tyle komfortowo sama ze sobą, że może wyjść z domu na imprezę w delikatnym makijażu. "Gdybyś powiedział mi kilka lat temu, że wejdę na czerwony dywan, aby odebrać nagrodę, mając na sobie tylko odrobinę korektora i bez podkładu, pomyślałabym, że oszalałeś, ale to właśnie zrobiłam w zeszłym tygodniu" - podkreśliła.