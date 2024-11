Angelina Jolie i Brad Pitt nie są małżeństwem od 2019 roku. Jednocześnie od ośmiu lat była para toczy sądową batalię o opiekę nad sześciorgiem pociech. Tyle samo rodzice aktora nie widzieli wnucząt.

Rodzice Brada Pitta nie widzieli wnucząt od ośmiu lat. "Przymusowa separacja to tragedia dla obu stron"

Od rozwodu Angeliny Jolie i Brada Pitta minęło pięć lat, jednak do tej pory nie doszli do porozumienia w kwestii opieki nad dziećmi: 18-letnią Shiloh, 16-letnimi bliźniakami Knoxem i Vivienne oraz adoptowanymi 23-letnim Maddoxem, 20-letnim Paxem oraz 19-letnią Zaharą. Jakiś czas temu media obiegła informacja, że żmudną i niekończącą się batalią sądową najbardziej zmęczona jest m.in. Shiloh, córka celebrytów, która "miała odmówić wyjścia do sklepu razem z matką i siostrą Zaharą, gdyż wiedziała, że będą tam polować na nich paparazzi".

Teraz na temat kontrowersyjnej sprawy wypłynęły nowe fakty. Od informatora "DailyMail" dowiadujemy się, że z powodu bezkresnej walki pomiędzy gwiazdami mają cierpieć także rodzice Pitta, którzy nie widzieli wnucząt od ośmiu lat. "Rodzice Brada Pitta nie widzieli swoich ukochanych wnuków w związku z trwającym rozwodem i batalią prawną między Bradem i Angeliną. Bill i Jane żyją dla swoich wnuków. Byli ważną częścią ich życia, spędzali z nimi dużo czasu" - przekazał informator. Rozstanie z wnukami wiązało się z ogromnym bólem zarówno dla dziadków jak i wnucząt. "Jane i Bill są dziadkami, którzy żyją dla swoich wnuków, ale nie widzieli ich od lat. Ta przymusowa separacja to tragedia dla obu stron" - dodała osoba z otoczenia aktora.

Rodzice Pitta w przeszłości mieli dobre stosunki z Jolie. "Bardzo ją kochamy"

Ostatni raz rodzice Brada Pitta zostali sfotografowani z wnukami podczas premiery filmu "Niezłomny" w 2014 roku. Na wydarzenie nie wybrała się Angelina, która w tym czasie zmagała się z ospą wietrzną. Wypowiedziane wówczas słowa przez matkę Pitta świadczyły o tym, że mieli bardzo dobre relacje z ówczesną synową. "Jesteśmy bardzo dumni z Angie. To wiele znaczy dla naszej rodziny, a zwłaszcza dla naszych wnuków. Bardzo ją kochamy" - powiedziała Jane Pitt.