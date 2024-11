Serial "Kochane kłopoty" opowiadający o relacji Lorelei (Lauren Graham) z córką Rory (Alexis Bledel) zyskał ogromne grono fanów na całym świecie. Pierwsze sezony produkcji emitowane były w latach 2000-2007. Na fali niemijającej popularności "Kochanych kłopotów" Netflix w 2016 roku wypuścił cztery dodatkowe odcinki, w których pojawiła się większość oryginalnej obsady. Wśród jej członków nie zabrakło również Lizy Weil, czyli serialowej Paris.

Liza Weil pierwotnie chciała zagrać postać Rory

Urodzona w 1977 roku Liza Weil wywodzi się z aktorskiej rodziny. Jej rodzice, Lisa i Marc Weil, związani byli z teatrem i zaszczepili w córce zainteresowanie aktorstwem już od wczesnych lat. Weil pierwszy raz na szklanym ekranie pojawiła się w 1994 roku w serialu komediowym dla młodzieży "Przygody Piotrków". W kolejnych latach ukończyła prestiżowy Uniwersytet Columbia, jednocześnie grając na deskach teatrów i poszerzając portfolio o epizodyczne role w różnych produkcjach. Przełom w jej karierze przyszedł w 2000 roku. Liza Weil dołączyła do obsady "Kochanych kłopotów", gdzie dostała rolę Paris Geller, ambitnej i nieco ekscentrycznej koleżanki Rory Gilmore. Co ciekawe, Weil ubiegała się w produkcji o rolę głównej bohaterki, która ostatecznie powędrowała do Alexis Bledel. Twórcom serialu Weil spodobała się jednak tak bardzo, że postać Paris napisali specjalnie dla niej.

Liza Weil do dziś jest aktywna zawodowo

Gdy "Kochane kłopoty" zeszły z anteny, Liza Weil powróciła do grania niewielkich ról w serialach i filmach. Można było oglądać ją m.in. w serialach "Scandal", "Chirurdzy" czy "Prywatna praktyka". Kolejną dużą rolę otrzymała w 2014 roku. Wcieliła się w postać Bonnie Winterbottom w serialu "Sposób na morderstwo". Obecnie Weil można oglądać w produkcji "Pani sprzątająca". Aktorka prowadzi konto na Instagramie, ale nie jest na nim bardzo aktywna. Weil co jakiś czas dzieli się na nim zapowiedziami nowych projektów zawodowych. Choć łatka serialowej Paris przylgnęła do niej do dziś - co widać chociażby po tym, że w komentarzach tym imieniem wciąż nazywają ją fani - Liza Weil już dawno zmieniła wizerunek. Od lat nosi krótką fryzurę, a na niektórych zdjęciach wręcz trudno rozpoznać w niej dawną bohaterkę "Kochanych kłopotów". Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.