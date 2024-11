Niedawno media obiegła informacja o tym, że James Van Der Beek choruje na nowotwór. "Mam raka jelita grubego. Prywatnie zmagam się z tą diagnozą i podejmuję kroki, aby ją rozwiązać, przy wsparciu mojej wspaniałej rodziny. Są powody do optymizmu i czuję się dobrze" - powiedział w rozmowie z "People". Teraz opublikowano kolejną część wywiadu, w którym James Van Der Beek wspomniał o tym, jak dowiedział się o chorobie.

James Van Der Beek przeżył szok po usłyszeniu diagnozy. Takie miał objawy choroby

W wywiadzie dla magazynu "People" aktor z "Jeziora marzeń" opowiedział, że jakiś czas temu zaczął mieć problemy z wypróżnianiem. - Pomyślałem, że może muszę odstawić kawę. Albo może nie dodawać śmietanki do kawy. Ale kiedy odstawiłem kawę i nic się nie poprawiło, pomyślałem: W porządku, lepiej to sprawdzić - powiedział aktor. Tak też zrobił i poszedł na badanie endoskopowe jelita grubego. Usłyszał wówczas druzgocącą diagnozę. - Wtedy gastroenterolog powiedział - w najbardziej uprzejmym tonie - że to rak. Myślę, że wtedy przeżyłem szok - powiedział dla "People". Podczas rozmowy James Van Der Beek dodał, że wiadomość o chorobie była dla niego zaskakująca, ponieważ prowadził bardzo aktywny styl życia. - Zawsze kojarzyłem raka z wiekiem i niezdrowym, siedzącym trybem życia. A ja byłem w świetnej kondycji kardio. Starałem się jeść zdrowo - przynajmniej według tego, co wiedziałem wtedy - wyznał dla "People".

James Van Der Beek szczerze o trudach związanych z chorobą. "Jest tyle niewiadomych"

James Van Der Beek wspomniał, że chociaż stara się być bardzo optymistyczny, to w jego głowie pojawiają się różne myśli. - Najtrudniejsze w raku jest to, że jest tyle niewiadomych. Myślisz sobie: Jak to naprawię? Czy to mnie leczy? Czy mi to szkodzi? Czy to działa? Czy to wróci? Jako ktoś, kto lubi mieć odpowiedzi, niewiedza to jedna z najtrudniejszych rzeczy - powiedział podczas rozmowy z "People". ZOBACZ TEŻ: Nie żyje aktor z "Jeziora marzeń". Miał 51 lat. Wcześniej stracił obie nogi. Katie Holmes zabrała głos