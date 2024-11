Trwają wybory w Stanach Zjednoczonych. Już niebawem poznamy wstępne wyniki. Kamala Harris i Donald Trump do ostatniej chwili walczyli o głosy wyborców. Kandydatka Partii Demokratycznej mogła liczyć na wsparcie popularnych osób podczas finałowego wiecu w Filadelfii. Towarzyszyli jej m.in. The Roots, Ricky Martin, Lady Gaga oraz Oprah Winfrey. Słowa amerykańskiej prezenterki były ostrzeżeniem dla wszystkich wyborców.

Zobacz wideo Trump i Kamala walczą w wyborach. Co pokazywały sondaże?

Oprah Winfrey ostrzegała przed Donaldem Trumpem. "Nie będziemy już mieli okazji oddać głosu"

Podczas wiecu Oprah Winfrey zachęcała do głosowania na Kamalę Harris. - Głosujemy za obroną i ochroną konstytucji Stanów Zjednoczonych. Głosujemy za wartościami i prawdomównością. Głosujemy za prawem do decydowania o naszych ciałach. Głosujemy, by utrzymać bezpieczeństwo i spokój. (...) Wiem, że niektórzy z was czują się wypaleni i być może nieistotni. (....) Każdy głos, każdy głos będzie miał znaczenie. Właśnie dlatego przyjechałam do Filadelfii - powiedziała Winfrey. Prezenterka ostrzegła także, że jeśli wybory wygra Donald Trump, to demokracja w Stanach Zjednoczonych może zawisnąć na włosku. - Jeśli nie zagłosujemy mądrze, całkiem możliwe, że nie będziemy już mieli okazji oddać głosu - powiedziała. Oprah Winfrey dodała, że Ameryka stoi "nad przepaścią niebezpieczeństwa".

Krzysztof Gojdź o wyborach. Wyjawił, kogo popiera. "Wybór jest bardzo trudny"

Porozmawialiśmy z Krzysztofem Gojdziem o wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Lekarz wyjawił nam, że popiera Donalda Trumpa. Dlaczego? - Trump to nie jest rozdawnictwo pieniędzy, ale wspieranie ludzi, którzy ciężko pracują, chcą pracować i coś w życiu osiągnąć. Wspiera np. przedsiębiorców. (...) Wybór jest bardzo trudny. Również dla mnie, moich przyjaciół czy gwiazd show-biznesu, z którymi współpracuję. Tworząc kolejne prywatne SPA w domach gwiazd dla nich i ich rodzin, codziennie dyskutujemy na temat wyborów. Co jest lepsze dla Ameryki, dla całego świata czy poszczególnego gospodarstwa domowego - powiedział w rozmowie z nami.