Już niebawem poznamy wstępne wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych. Kamala Harris i Donald Trump pojawili się na ostatnich przedwyborczych wiecach. Zarówno spotkania kandydatki Partii Demokratycznej, jak i kandydata Partii Republikańskiej cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Na nagraniu Daily Mail z wystąpienia byłego prezydenta w Allentown możemy zobaczyć prawdziwe tłumy. W pewnym momencie doszło do niebezpiecznie wyglądającej sytuacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto wygra wybory w USA? Marta Nowak i Miłosz Wiatrowski-Bujacz obstawiają!

Wyrzucił pod nogi Donalda Trumpa urządzenie z notatką. Błyskawiczna reakcja ochrony

Na opublikowanym nagraniu widzimy, jak Donald Trump schodzi ze sceny i macha swoim wyborcom. Nagle pod jego nogi upada telefon z przyczepioną wiadomością. Biorąc pod uwagę wcześniejsze próby ataku na Trumpa, ochrona z pewnością pomyślała, że może to być jakiś ładunek wybuchowy albo coś równie niebezpiecznego. Mężczyzna idący najbliżej byłego prezydenta, podbiegł do urządzenia i kopnął je. Sam Trump nie wyglądał na zdenerwowanego. Kroczył dalej pewnie przed siebie, witając się ze zgromadzoną publicznością. Pod filmem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Niektórzy w całej sytuacji doszukiwali się kolejnej próby zamachu, a niektórzy zamierzonej akcji.

Urszula Dudziak już zagłosowała. "To jest czas..."

Jak wiadomo, polska piosenkarka ma podwójne obywatelstwo. Dudziak zdążyła już przedterminowo zagłosować w trwających wyborach prezydenckich. Na kogo postawiła? - Uważam, że nadchodzi czas kobiet. (...) My, kobiety, zdecydujemy o tym, kto będzie prezydentem, a ja uważam, że Kamala Harris jest idealnym pretendentem do tego wspaniałego, powiedziałabym nawet, tronu. Ona zadba o nas, przede wszystkim o kobiety, to jest clou - mówiła w rozmowie z RMF FM. Kamala Harris ma ogromne poparcie wśród zagranicznych celebrytów. Za wiceprezydentką opowiedziały się już Beyonce, Taylor Swift, Lady Gaga i wiele innych gwiazd. A wy jak myślicie? Kto ma największe szanse na zwycięstwo? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu. ZOBACZ TEŻ: Gojdź relacjonuje wybory w USA. Wyjawił swojego faworyta. To może zadziwić [PLOTEK EXCLUSIVE]