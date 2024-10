Tom Holland i Zendaya od jakiegoś czasu są parą. Aktorka zasłynęła w 2010 roku w serialu "Taniec rządzi!" i od tego czasu utrzymuje swoją wysoką pozycję jako jedna z najpopularniejszych gwiazd. Hollywood. To samo można powiedzieć o jej ukochanym. Para poznała się na planie filmu "Spider-Man" w 2017 roku. Ostatnio zakochani mieli nową okazję do świętowania. Holland stał się nowym udziałowcem firmy produkującej bezalkoholowe piwo. Z tego względu Tom i Zendaya zostali przyłapani w jednym z barów w Nowym Jorku. Wydawać by się mogło, że będzie to spokojny wieczór. Nic bardziej mylnego.

REKLAMA

Zendaya była w opałach. Z pomocą przyszedł jej ukochany Tom Holland

Zendaya i Tom Holland bawili się świetnie w jednym z barów w Nowym Jorku. Aktorka miała na sobie zapierającą dech w piersiach suknię marki Louis Vuitton. Jej partner wybrał koszulkę w tym samym kolorze, czyli burgundowym. Podczas powrotu do hotelu pojawiły się pewne komplikacje. Gdy tylko zakochani spróbowali zrobić jakiś ruch, zostali zatrzymani przez paparazzich. Fotoreporterzy wręcz obeszli parę dookoła. Holland był w stanie przejść dalej. Zendaya jednak została w tyle, osaczona przez ludzi, czując na sobie flesze kamer. Gdy tylko Tom zauważył, że jego ukochana zniknęła w tłumie, nie krył złości. Natychmiast przedarł się przez paparazzich. Wręcz zanurkował w tłum, aby tylko "odzyskać" Zendayę i ją wyswobodzić. Po chwili para była już razem i odeszła dalej nie szczędząc sobie czułości. Co sądzicie o geście Toma?

Zobacz wideo Mandaryna zdradza, co zrobili paparazzi przed laty pod jej domem. Nie było kolorowo

Fani zachwyceni gestem Toma Hollanda. Aktor pokazał, że niczego się nie boi

Fani nie kryli podziwu, patrząc na gest Toma Hollanda. Nagranie z akcji zostało umieszczone w mediach społecznościowych. Pojawiło się pod nim mnóstwo komentarzy. "Założę się, że spanikował, gdy nie widział jej za sobą. Dobry człowiek", "Dobra robota, królu, chronisz swoją królową", "Uwielbiam to. Zendaya ma wspierającego chłopaka. To taka urocza para" - czytamy po postem portalu E!News.ZOBACZ TEŻ: Poszłam na sztukę Toma Hollanda. Bilety kosztowały prawie dwa tysiące złotych. Było warto? [PLOTEK EXCLUSIVE]