Georgina miała ostatnio naprawdę sporo na głowie. Na jej profilu pojawiało się mnóstwo zdjęć ze współprac reklamowych i sesji zdjęciowych. Niedawno partnerka Ronaldo była zajęta również promowaniem trzeciego sezon swojego reality show na Netflixie "Jestem Georgina". Intensywny czas dał się modelce we znaki. Rodriguez poinformowała swoich fanów, że właśnie wróciła ze szpitala.

Georgina Rodriguez ostatnie dni spędziła w szpitalu. Wyjawiła powód

Okazuje się, że modelka zachorowała na zapalenie płuc. Przez ostatnie dni lekarze dokładali wszelkich starań, by Georgina wyszła z choroby bez żadnych powikłań. "W końcu wróciłam do domu! Spędziłam cztery dni w szpitalu z zapaleniem płuc. Teraz czuję się już lepiej, ale nadal dochodzę do siebie w domu z rodziną. Muszę też serdecznie podziękować całemu personelowi, lekarzom, pielęgniarkom i wszystkim pracownikom szpitala. Opiekowali się mną wspaniale i jestem im za to naprawdę bardzo wdzięczna. Dziękujemy wszystkim" - pisała w relacji. Na zdjęciu oprócz szpitalnego łóżka widzimy ogromny bukiet kwiatów i kartkę od "Juniora". Zdjęcie znajdziecie w galerii.

Tak Georgina miała poznać Cristiano Ronaldo. Wcześniej kłamała?

W swoim reality show Georgina opowiadała, że spotkała ukochanego w jednym ze sklepów Gucci, w którym przez jakiś czas pracowała. To właśnie tam miała odbyć się ich pierwsza rozmowa. Z kolei według kolegi modelki z przeszłości, który również pracował w tym sklepie, sytuacja wyglądała nieco inaczej. - Kiedy spotkała Cristiano, ten wchodził do sklepu z kilkoma przyjaciółmi i swoim synem. Ona po prostu wychodziła przez drzwi. Kiedy wszedł, wszyscy odwróciliśmy się, żeby na niego spojrzeć, ponieważ jest znaną osobą, a tego rodzaju klientami zajmują się tylko kierownicy sklepów. Realnie ta znajomość rozpoczęła się dopiero jakiś czas później. Wtedy nie rozmawiali, ale po kilku tygodniach spotkali się na imprezie, gdzie trochę lepiej się poznali - tłumaczył na swoim profilu na TikToku. ZOBACZ TEŻ: "Georgina" wróciła! Obejrzeliśmy pierwszy odcinek. Rodriguez opisała swój dzień. Chcielibyście tak żyć?