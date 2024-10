Kris Jenner jako Królewna Śnieżka. WOW! "Myślałam, że jedna z moich sióstr wynajęła księżniczkę Disneya"

Kris Jenner z bliskimi od lat obchodzi Halloween. W sieci co roku podziwiamy wymyślne kreacje Kardashianek, a tym razem oczy wszystkich zwrócone zostały na mamę topowych influencerek. Kris Jenner onieśmieliła wyglądem nawet jedną ze swoich córek.

Kris Jenner w kostiumie Śnieżki. Co za figura!

Nie jest sekretem, że menadżerka całego klanu Kardashian i Jenner uwielbia korzystać z dobrodziejstw medycyny estetycznej. Po jej zdjęciach z Instagrama widzimy, że ma bardzo gładką cerę, minimalne zmarszczki i zawsze perfekcyjny makijaż, który bez zadbanej skóry nie prezentowałby się aż tak dobrze. Spójrzmy teraz na figurę Kris Jenner - ma smukłą figurę, którą podkreślił halloweenowy kostium Śnieżki. "Myślałam, że jedna z moich sióstr wynajęła księżniczkę Disneya, ale nie... to była Kris Jenner" - napisała zaskoczona Khloe Kardashian pod zdjęciem z mamą w tym nietypowym stroju, który możecie zobaczyć w naszej galerii. Influencerka z kolei założyła czarny kombinezon ze szkieletem. Jak wam się podoba?

Jeden z ulubionych lekarzy polskich i zagranicznych sław postanowił w rozmowie z Pudelkiem skomentować poprawki wykonane u Kylie Jenner, z którą miał okazję się widzieć swego czasu podczas pokazu mody. Kylie Jenner ma za sobą nie tylko drobne ingerencje w wygląd twarzy, ale i operacje plastyczne. Eksperymentuje z wizerunkiem od czasów nastoletnich. - To nie jest mój typ urody. Bardzo lubię naturalną medycynę estetyczną - zaczął. - Myślę, że Kylie trochę przesadziła z ostrzykiwaniem twarzy. Pomimo tego, że ma 20 parę lat, to wygląda na 40 - podsumował Gojdź. - Na pewno zmieniłbym ten kierunek na naturalność - dodał. Przytoczył przykład Paris Hilton, jego klientki, która według eksperta wygląda o wiele bardziej naturalnie. Zaznaczył, że mnóstwo sław zaufało mu z racji naturalnego podejścia do poprawek w urodzie.