Są wyniki sekcji zwłok Liama Payne'a. Ustalono przyczynę śmierci

Liam Payne ostatnie dni życia spędził w jednym z argentyńskich hoteli. W sieci krążą rozmowy obsługi hotelowej z policją, z których wynika, że zachowanie piosenkarza wzbudzało ogromny niepokój. "Nagle wziął komputer, krzyknął "p*******ć to g****o!' i zaczął walić komputerem o ziemię" - czytamy w relacji Mirror. Zagraniczne media informowały o obecności narkotyków w pokoju hotelowym Payne'a. Teraz opublikowano oficjalną przyczynę zgonu. Jedna sprawa wciąż pozostaje niejasna.

Wyniki sekcji zwłok Liama Payne'a. Zażądano dodatkowych badań

Jak donosi portal Today, Payne zmarł z powodu "wielu urazów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które doprowadziły do obfitego krwawienia. Doszło do złamania czaszki i innych niezwykle poważnych obrażeń ciała. Wszystko wskazuje na to, że muzyk był sam, gdy doszło do upadku i że przechodził pewnego rodzaju załamanie w wyniku nadużywania substancji" - czytamy. Eksperci medycyny sądowej mieli przeanalizować również dłonie piosenkarza. Nie znaleziono na nich żadnych obrażeń obronnych, które mogłyby sugerować interwencję osób trzecich. Z oświadczenia dowiadujemy się również, że wokalista "nie przyjął odruchowej postawy, aby się chronić", co może oznaczać, że w chwili upadku był w stanie częściowej lub całkowitej utraty przytomności. Zażądano także dodatkowych badań, które mają sprawdzić, czy w ciele Payne'a znajdowały się jakieś używki.

Członkowie One Direction żegnają Liama Payne'a. "Jesteśmy zdruzgotani"

Na profilu grupy na Instagramie pojawił się poruszający wpis, w którym byli członkowie One Direction pożegnali swojego przyjaciela. "Jesteśmy kompletnie zdruzgotani wiadomością o śmierci Liama. Z czasem, gdy będziemy w stanie, powiemy coś więcej. Ale na razie poświęcimy trochę czasu na opłakanie straty naszego brata, którego bardzo kochaliśmy. Wspomnienia, które z nim dzieliliśmy, będą pielęgnowane na zawsze. Na razie nasze myśli są z jego rodziną, przyjaciółmi i fanami, którzy kochali go razem z nami. Będzie nam go bardzo brakowało. Kochamy cię Liam". Pod postem podpisali się Louis, Zayn, Niall i Harry. ZOBACZ TEŻ: Wyciekły zdjęcia z hotelowego pokoju Liama Payne'a. Przerażający widok

