Od kilku tygodni media żyją tematem rapera P. Diddy'ego, który ma być zamieszany w szereg przestępstw, w tym m.in. wymuszenia i handel ludźmi. Codziennie na jaw wychodzą nowe fakty w jego sprawie. Diddy przebywa aktualnie w więzieniu i nie może wyjść z niego za kaucją. Jedną z ofiar rapera jest jego była znajoma Thalia Graves, która jakiś czas temu wyjawiła, że 20 lat temu została przez niego zgwałcona, ale utrzymywała to w tajemnicy, bo była zastraszana. Jak podaje jeden z portali, pojawiły się nowe informacje w tej sprawie.

Nowe informacje oskarżenia Diddy'ego o gwałt. Portal TMZ dotarł do prywatnej korespondencji

Thalia Graves po latach przerwała milczenie i oskarżyła P. Diddy'ego o brutalną napaść, odurzenie i gwałt. Do tych wstrząsających wydarzeń miało dojść w 2000 roku. Kobieta znała rapera, bo jej partner pracował jako dyrektor w wytwórni Bad Boy Records należącej do Diddy'ego. W związku z tym bywała w studiu nagraniowym i uczestniczyła w imprezach organizowanych przez celebrytę. Jak napisano w pozwie, który wpłynął do jednego z amerykańskich sądów, Diddy i jego ochroniarz Joseph Sherman mieli odurzyć kobietę narkotykami, pobić ją, a następnie zgwałcić. Mało tego, cale zdarzenie zostało nagrane i miało być rozpowszechniane jako pornografia. Jak donosi portal TMZ, pojawiły się nowe informacje w tej sprawie. Portal dotarł do wymiany SMS-ów między Thalią Graves i jej byłym partnerem. Graves miała próbować przekupić swojego byłego chłopaka, aby zeznawał na jej korzyść. Proponowała mu 3 mln dolarów, aby poświadczył jej wersję zdarzeń. Te rewelacje skomentował już prawnik Graves, który podkreślił, że to próba zdyskredytowania jego klientki, która dowiedzie swoich racji w sądzie.

W taki warunkach przebywa P.Diddy w więzieniu federalnym. "Pieniądze i bogactwo nie przyniosą mu żadnych korzyści"

W mediach coraz częściej mówi się o warunkach, w jakich P. Diddy przebywa w więzieniu. Były gwiazdor "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Timothy Smith jakiś czas temu odsiadywał wyrok w więzieniu federalnym. W rozmowie z "Daily Mail Australia" wyjawił, jakie panują tam warunki. Podkreślił, że fortuna rapera nie zapewni mu dodatkowych przywilejów. "Jego pieniądze i bogactwo nie przyniosą mu żadnych korzyści. (...) W systemie federalnym jest to tak ograniczone, że nie dostajesz dodatkowych przywilejów, ponieważ jesteś bogaty. Od komisarza możesz zabrać ze sobą kilka podstawowych rzeczy, takich jak dres i trampki, ale to wszystko. Robią naloty, a jeśli próbujesz coś zmagazynować, zabierają wszystko" - powiedział Smith. Mężczyzna podkreślił, że raper znajduje się w oddziale, w którym nie ma dostępu do innych osadzonych. "Ludzie myślą, że są telewizory i radia, ale tam, gdzie on jest, nie ma nic, nawet radia. Dostajesz Biblię i jedną książkę tygodniowo. To wszystko. Masz tylko 300 minut miesięcznie na rozmowę telefoniczną, więc jeśli rozmawiasz przez telefon przez 30 minut dziennie, po dziesięciu dniach nie masz już telefonu przez następne 20 dni. Już w pierwszym tygodniu może zabraknąć ci minut. Potem po prostu mówisz sam do siebie" - dodał.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie. Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.