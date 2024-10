Bruce Willis od kilku lat choruje na demencję czołowo-skroniową, która jednocześnie zmusiła go do przerwania kariery. Gwiazdor "Szklanej pułapki" zmienił swój styl życia - częściej bywa w domu z rodziną, a przy wyjściach na miasto towarzyszą mu przeważnie ochroniarze. Aktorem opiekuje się nie tylko jego żona Emma Heming, ale również jego córki i była partnerka, Demi Moore. Jesteście ciekawi, jak gwiazdor wygląda w najnowszym poście?

Bruce Willis u boku Tallulah. Można tylko pozazdrościć takiej relacji

Aktor ma wspaniały kontakt z córkami, które chętnie się z nim fotografują. Jedna z nich postanowiła wstawić kilka pamiątkowych kadrów z ojcem na Instagrama. "Hej, bardzo kocham tego faceta. Odczuwanie uczuć to trudna sprawa, ale jestem bardzo wdzięczna, że pozwoliłam im teraz przepłynąć przeze mnie, zamiast się od tego oderwać! Z wiecznego archiwum" - napisała Tallulah Willis. Na wstawionych zdjęciach miała jeszcze krótkie, blond włosy i następnie nieco ciemniejsze. Dziś ma rude pasma, co możemy zobaczyć w jej wcześniejszych postach. Bruce Willis z kolei pozował uśmiechnięty i wzruszony. Co na temat tych wspomnień piszą internauci? "Zawsze będzie jednym z moich ulubionych aktorów", "Widzę miłość, którą dzielicie. Twój tata wymiata!", "Wygląda bajecznie!", "Nierozerwalna więź! Dziękuję za dzielenie się nim z nami wszystkimi przez te lata. Otaczam was wszystkich miłością" - czytamy.

Tallulah Willis https://www.instagram.com/buuski/

Tallulah Willis o stanie ojca. Bolesne wyznanie

Jedna z pięciu córek gwiazdora postanowiła udzielić wywiadu "Today". Nie mogła oczywiście nie wspomnieć o znanym ojcu. - Jest stabilny, co w tej sytuacji jest dobre - przekazała Tallulah Willis. - To trudne. Są bolesne dni, ale jest tak wiele miłości. To naprawdę pokazało mi, że nie należy brać żadnej chwili za pewnik i naprawdę uważam, że będziemy najlepszymi przyjaciółmi. Myślę, że jest ze mnie bardzo dumny - dodała. Podzieliła się także radą, jaką dostała od swojej mamy w obliczu tej trudnej sytuacji. "Musisz być w tej chwili, musisz być obecna" - przekazała jej swego czasu Demi Moore.