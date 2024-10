Afera z Diddym zatacza coraz szersze kręgi. Przypomnijmy, że popularny raper został zatrzymany z zarzutami stworzenia "przestępczego przedsiębiorstwa", które miało zajmować się handlem ludźmi, porwaniami, podpaleniami i pracą przymusową. A to nie koniec zarzutów. Internauci tworzą za to swoje teorie spiskowe. Według jednej z nich o występkach gwiazdora miała wiedzieć Beyonce.

Gwiazdy boją się Beyonce? Internauci mają dowody

Nie jest tajemnicą, że jednym z zawodowych marzeń Beyonce jest otrzymanie prestiżowej nagrody Grammy w kategorii Album Roku. Pomimo tego, że Beyonce jest najczęściej nagradzaną artystką w historii tych nagród, to nie udało jej się jeszcze zdobyć tej najważniejszej statuetki wieczoru. Co więcej, inne gwiazdy podczas odbierania tej nagrody zazwyczaj jej dziękują. Tak było w 2017 roku, kiedy Adele dostała Grammy za swój album "25". Zapłakana piosenkarka stwierdziła, że "artystką jej życia" jest Beyonce i to właśnie jej zadedykowała nagrodę. Historia powtórzyła się, gdy Lizzo odebrała nagrodę za nagranie "About Damn Time". Internauci na TikToku przypominają także ikoniczny moment, gdy Taylor Swift odebrała nagrodę MTV za najlepszy teledysk. Wówczas na scenę wtargnął Kanye West, który odebrał wokalistce mikrofon i wykrzyczał, że Beyonce nagrała jeden z najlepszych teledysków wszech czasów. Według zwolenników teorii spiskowych te zdarzenia mają świadczyć o tym, że gwiazdy boją się Beyonce. Gwiazda miała też wiedzieć o przestępstwach, o które teraz oskarżany jest Diddy.

Internauci oskarżają Beyonce. "Ona wszystko wiedziała"

To zdecydowanie nie jest najlepszy czas dla Beyonce. Komentujący na Instagramie domagają się jej wyjaśnień dotyczących powiązań gwiazdy z Diddy'm. Przez plotki Beyonce straciła już pięć milionów obserwatorów na Instagramie. Kontrowersyjny raper co roku wyprawiał w swojej willi legendarne "białe imprezy", podczas których goście ubierali się na biało, a całość składała się z oficjalnej i nieoficjalnej części. Według federalnych oskarżeń miało wówczas dochodzić do licznych przestępstw. Teraz internauci zarzucają Beyonce, że miała świadomość tego, co działo się za zamkniętymi drzwiami. "Ona wszystko wiedziała", "Jak można podziwiać kogoś, kto jest zamieszany w tak poważny skandal?" - czytamy w komentarzach. Dodajmy, że ani Beyonce, ani Jay Z nie odnieśli się jeszcze do tych zarzutów.