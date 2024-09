Rebel Wilson zyskała dużą popularność jako znana aktorka. Kobieta występowała w takich produkcjach, jak "Pitch Perfect" czy "Oszustki". Głośno zrobiło się o niej również w 2020 roku, gdy przeszła spektakularną metamorfozę. Aktorka w 2022 roku poinformowała fanów, że znalazła szczęście u boku kobiety. W mediach społecznościowych dokonała coming outu. Jej ukochaną została Ramona Agruma. W końcu panie postanowiły przenieść swój związek na wyższy poziom. Na profilu instagramowym Rebel pojawiły się zdjęcia ślubne.

Rebel Wilson wzięła ślub ze swoją ukochaną! Panny młode pokazały wyjątkowe kreacje

Rebel Wilson pochwaliła się radosną nowiną. Wraz ze swoją ukochaną Ramoną Agrumą stanęła na ślubnym kobiercu! Panie oficjalnie zostały małżeństwem. Aktorka nie ukrywała, że jest zakochana po uszy. "Myślałam, że szukam księcia z bajek Disneya, ale może wszystko, czego potrzebowałam, to księżniczka Disneya" - napisała jakiś czas temu pod jednym ze zdjęć z ukochaną. Panny młode powiedziały sobie tak w Sardynii we Włoszech. Obie kobiety w swoim wyjątkowym dniu wybrały długie białe kreacje. Fani nie mogli się powstrzymać od składania gratulacji. "Gratulacje, obie wyglądacie olśniewająco, życzę wam radości na całe życie", "Wow! Mam nadzieję, że to było wszystko, o czym marzyłyście. Życzę wam całego życia w miłości" - czytamy pod postem Rebel i Ramony.

Rebel Wilson na przestrzeni lat przeszła prawdziwą metamorfozę. Jak tego dokonała?

Rebel Wilson przeszła ogromną metamorfozę. Aktorka w ciągu 18 miesięcy schudła ponad 35 kilogramów. Nie da się ukryć, że fani byli zachwyceni niezwykłą przemianą kobiety. W końcu Rebel wyznała, co było jej sekretem. Wyszło na jaw, że kluczem do zdrowej i szczupłej sylwetki było chodzenie. Lekarz doradził jej, że godzinne spacery każdego dnia były wystarczające. "Spacer nie musi być bardzo intensywny, nie musi być pod górę, może być umiarkowany, ale przez godzinę dziennie. (...) Każdy może chodzić na spacery, pić więcej wody i robić małe rzeczy, które poprawią jego życie. Jestem empatyczna wobec każdego, kto boryka się z problemami z wagą, ponieważ zawsze się z tym zmagałam" - powiedziała podczas rozmowy z Apple Fitness+. Dodała, że najważniejsza jest konsekwencja w działaniu. ZOBACZ TEŻ: Rebel Wilson odsłoniła brzuch. Tak prezentuje się jej sylwetka po zrzuceniu 35 kilogramów