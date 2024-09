Victoria i David Beckhamowie to jedna z najpopularniejszych par w show-biznesie. Piosenkarka znana głównie z zespołu Spice Girls oraz piłkarzy tworzą związek od ponad 25 lat. Media interesowały się ich życiem już od samego początku tej relacji. Nic więc dziwnego, że potomstwo zakochanych również jest znane. Victoria i David Beckhamowie doczekali się czwórki dzieci: Brooklyna, Romeo, Cruza i Harper. Najmłodsza córka pary urodziła się 10 lipca 2011 roku i jest już nastolatką. Ostatnio jednak na 13-latkę wylała się fala hejtu.

Harper Beckham wspierała mamę w Paryżu. Kreacja 13-latki nie umknęła internautom

Obecnie trwa paryski tydzień mody. Wśród specjalnych gości na pokazie pojawiła się Victoria Beckham. Cała rodzina postanowiła ją wesprzeć i również wybrała się do Francji. Oczy wszystkich zostały jednak zwrócone w stronę Harper Beckham. 13-latka zaprezentowała się w sukni, którą zaprojektowała jej mama. Dziewczynka na tę okazję wybrała delikatną, różową stylizację, uszytą z satynowego materiału. Jak się okazało, nie wszystkim przypadła do gustu. Gdy tylko zdjęcia rodziny Beckhamów obiegły internet, w komentarzach zawrzało. Niektórzy twierdzili, że sukienka jest zbyt odważna dla nastolatki. "Taka stylizacja dla 13-latki? Przecież to jeszcze dziecko, a już wygląda jak dorosła", "To jeszcze dziecko, zbyt poważna i odważna stylizacja jak dla niej", "Nieprzyzwoita kreacja dla nastolatki" - czytamy w mediach społecznościowych. Inni byli zachwyceni strojem Harper. "Harper wygląda przepięknie!", "Harper staje się bardzo elegancką panienką" - podkreślali internauci. A wy co sądzicie?

Harper Beckham idzie w ślady swojej mamy? Victoria Beckham wyznała, co ukradła jej 13-latka

Nie da się ukryć, że Harper Beckham jest oczkiem w głowie swoich rodziców, a także braci. Cała rodzina jest ze sobą bardzo zżyta. Ostatnio Victoria Beckham postanowiła udostępnić uroczy kadr z córką. Nie sposób nie zauważyć, że 13-latka dorasta. Okazało się, że dziewczynka zaczęła podkradać mamie kosmetyki z jej własnej kolekcji. "Ktoś mi ukradł pisak do brwi" - napisała z przymrużeniem oka na Instagramie i opublikowała nagranie z malującą się córką. Myślicie, że Harper Beckham idzie w ślady Victorii? W komentarzach nie brakowało pozytywnych słów od fanów. ZOBACZ TEŻ: Miała mieć romans z Davidem Beckhamem. Później nakryła go z inną kobietą. "Myślałam, że jestem jedyna"