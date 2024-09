Przed nami dopiero drugi odcinek "Tańca z gwiazdami", lecz już nie obyło się bez komplikacji. Ostatnio informowaliśmy o tym, że Natalia Nykiel (tańczy w parze z Jackiem Jeschke) musiała przerwać treningi i wyjechać z Polski. Teraz do mediów trafiły nowe doniesienia o parze nr 12 - Macieju Zakościelnym i Sarze Janickiej. Choć do niedzielnego występu pozostało kilka godzin, to ich występ może być zagrożony. Okazało się, że tancerka mogła ulec kontuzji.

"Taniec z gwiazdami". Sara Janicka nie wystąpi z Maciejem Zakościelnym w nowym odcinku? Niepokojące plotki

Według doniesień anonimowego informatora dla portalu Pomponik, Sara Janicka kilkadziesiąt godzin przed występem na żywo uległa kontuzji. Podczas treningu doznała urazu kolana. Podobno Maciej Zakościelny musiał pomagać jej zejść z parkietu. "Na ten moment nie wiadomo jeszcze czy 29-latka będzie w stanie zatańczyć w najbliższym odcinku" - czytamy. Nie wiadomo jednak, czy uraz jest na tyle poważny, żeby przekreślić występ pary. W mediach społecznościowych obojga z kolei oprócz nagrania z treningu nie pojawiła się żadna informacja na temat tej sytuacji. Para ma zatańczyć jive’a, czyli bardzo energiczny i skoczny taniec.

"Taniec z gwiazdami". Maciej Zakościelny o tanecznej partnerce: Do trzeciej rozmawiałem z Sarą

Maciej Zakościelny po pierwszym odcinku nie krył tego, że świetnie dogaduje się ze swoją 29-letnią taneczną partnerką. - My byliśmy tam od dziewiątej rano, a tańczyliśmy o 22. Nie analizowałem (swojego występu - przyp. red.), ale do trzeciej rozmawiałem z Sarą. Trochę wyciągnęliśmy wniosków z tego, ale chciałbym zostawić to dla siebie - powiedział w rozmowie z "Halo tu polsat". Dodał też, że oboje są do siebie podobni. - Jest bardzo wymagająca. Ja też jestem perfekcjonistą, więc spotkało się dwóch takich ludzi. Ja muszę pilnować, żebyśmy odpuszczali, wpuszczali w to dużo luzu i uśmiechu. Bo my się totalnie wydurniamy na treningach i to trzeba przenieść na taniec. Ja nie mam ciśnienia, żeby być tancerzem, aczkolwiek jestem ambitny i lubię robić coś do końca profesjonalnie i poprawnie. Na tyle ile mogę, to zrobię. Rzeczywiście Sara ciśnie ostro - wyznał. Nowe odcinki "Tańca z gwiazdami" można oglądać w każdą niedzielę o godzinie 19:55 w Polsacie.