Iga Świątek wyjawiła w mediach społecznościowych, że 12 września otrzymała pozytywny wynik testu antydopingowego. W jej organizmie wykryto śladowe ilości trimetazydyny. Polka poddała się surowemu postępowaniu agencji ITIA, które wykazało, że jest niewinna. Substancja dostała się do organizmu tenisistki przez zanieczyszczenie stosowanej przez nią melatoniny. Świątek przyjęła miesięczną dyskwalifikację i pod koniec grudnia rozpocznie nowy sezon.

Zobacz wideo Iga Świątek wydała oświadczenie ws. dopingu. "To był dla mnie..."

Gwiazdy wspierają Igę Świątek. "Wspieramy i zawsze będziemy"

Iga Świątek nie ukrywa, że afera związana z dopingiem kosztowała ją sporo nerwów. - To był najtrudniejszy czas w mojej dotychczasowej karierze. Niezasłużenie, bo nie zrobiłam nic złego. Niemniej wierzę, że sportowca poznaje się po tym, że potrafi podnieść się z sytuacji, na które nie ma wpływu, także poza kortem - powiedziała na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Emocjonalne słowa tenisistki spotkały się z natychmiastową reakcją fanów, a także znanych osób. "Iga jesteśmy z tobą. Do przodu!" - napisał Borys Szyc. "Iga, jesteś bez wątpienia nie tylko fantastyczną tenisistką, ale też wyjątkowym człowiekiem. Wspieramy i zawsze będziemy" - skomentowała Joanna Koroniewska. "Koszmarna historia. Dobrze, że udało się wyjaśnić. Współczuję i wspieram z całego serca" - dodała Małgorzata Kożuchowska.

Iga Świątek zasypana komentarzami od sportowców. "Bądź dzielna"

Głos pod publikacją tenisistki zabrały także osoby ze świata sportu. "Bądź dzielna, jesteśmy z tobą. To był mój ciągły strach podczas kariery sportowej i dlatego zawsze sobie obiecywałam, że stworzę czyste suplementy. Sportowcy - uważajcie" - napisała Joanna Jędrzejczyk. "Doskonale znamy twój charakter i twoi fani również. Jesteśmy z tobą" - czytamy w komentarzu Lindsey Vonn. "Iga! Całym sercem z tobą. Niestety mamy coraz więcej zanieczyszczonych produktów i dramatów sportowców. Bardzo przykre, że musisz to przechodzić. Głowa do góry! Wybiegaj stres na korcie i wracaj jak najszybciej" - dodała Maja Włoszczowska. ZOBACZ TEŻ: Życie prywatne Igi Świątek nie jest bajkowe. Mówi sporo o samotności