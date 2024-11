Życie prywatne Igi Świątek nie jest bajkowe. Mówi sporo o samotności

Iga Świątek to utalentowana tenisistka, która mimo młodego wieku może pochwalić się prestiżowymi nagrodami sportowymi. Polka ma za sobą trudne momenty związane z karierą. 12 września dowiedziała się o tym, że wykryto w jej organizmie ślady zakazanej substancji. Została zawieszona i dzięki szybkiej reakcji współpracowników udało się dowieść, że jest niewinna. - Skoncentrowaliśmy się na przebadaniu właśnie wszystkich odżywek i wszystkich leków, które biorę. W wynikach tych testów wyszło, że melatonina, której używam zresztą już od długiego czasu, że ta seria, którą miałam akurat ze sobą przed turniejem w Cincinnati, była fabrycznie zanieczyszczona - powiedziała w social mediach. Czy w trudnych chwilach Świątek mogła liczyć na wsparcie drugiej połówki?

Iga Świątek o miłości. "Jest ważna nie tylko w tenisie..."

Iga Świątek rzadko wspomina o swoim życiu prywatnym, ale musi mierzyć się z uciążliwymi domysłami ze strony mediów. W 2023 roku podczas konferencji prasowej rozwiała wszelkie wątpliwości i wyjawiła, że jest singielką. Wspomniała o napiętym grafiku. - Miłość jest ważna nie tylko w tenisie, ale w ogóle w życiu. Czuję jednak, że nie mam wystarczająco dużo czasu, aby się na niej skupić, więc... jestem sama - powiedziała. Świątek opowiedziała także o życiu prywatnym w rozmowie z Moniką Olejnik w programie "Kropka nad i". Padły słowa o specyfice sportu, który uprawia. - Najbardziej zaufane osoby zdają sobie sprawę z tego, jaki wykonuję zawód i że często nie ma mnie w domu. Udało mi się zdobyć kilka fajnych znajomości, jeszcze w gimnazjum, kiedy więcej czasu spędzałam w Polsce, ale tenis jest sportem ludzi, którzy są samotni. Na szczęście mam świetny team, więc wcale tego nie czuję - powiedziała wówczas tenisistka.

Iga Świątek ceni relacje rodzinne. Ma dobry kontakt z tatą

Chociaż Iga Świątek twierdzi, że tenis jest sportem "ludzi, którzy są samotni", to w trudnych chwilach może liczyć na swojego tatę Tomasza. Mężczyzna zawsze kontaktuje się z nią po rozegranych meczach. "Po porażkach jest gorzej, bo przeżywa je wewnętrznie. Czasami, gdy piszemy na WhatsAppie i ona tylko odczytała wiadomość, mam świadomość, że oddzwoni następnego dnia. Wcale nie mam o to pretensji. Zależy, jaka to była porażka, bo one są różne. Jeśli Iga przegrała po walce, a jej przeciwniczka była mocna, to staram się ją wspierać. Mam świadomość, że nie da się wygrać każdego meczu" - wspomniał dla WP SportowychFaktów.