11 października ruszyło zgrupowanie naszej kadry przed nadchodzącym meczem Ligi Narodów. 12 października Polacy spotkają się na boisku z reprezentacją Portugalii. Mecz odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie i wiele wskazuje na to, że wydarzenie będzie pełne emocji. Zgodnie z zapowiedziami ma być to również okazja do pożegnania piłkarzy, którzy w ostatnim czasie odeszli z polskiej kadry.

REKLAMA

Zobacz wideo Nie zdradził prawdziwego imienia

Piłkarze przygotowują się do meczu z Portugalią

Dzień przed spotkaniem odbyła się konferencja z udziałem piłkarzy i trenera Michała Probierza. Jak podaje sport.pl, selekcjoner potwierdził pojawiające się wcześniej informacje, że na bramce, w miejsce Szczęsnego, który niedawno pożegnał się z reprezentacją, pojawi się Łukasz Skorupski. - Teraz mamy takie czasy, że skład i informacje personalne szybko pojawiają się w internecie. Ale nie ma się co na to obrażać, każdy w końcu z kimś rozmawia - powiedział, cytowany przez portal.

Tuż po konferencji kadra rozpoczęła trening. Na zdjęciach, które trafiły do mediów, widać, że piłkarze byli w bardzo dobrych humorach. Na fotografiach widać m.in. uśmiechającego się od ucha do ucha Roberta Lewandowskiego. Zdaje się, ze sportowiec przeszedł małą metamorfozę i zaprezentował świeżo przycięte włosy z idealnym przedziałkiem. Wnioskując z kadrów, trudno jednak powiedzieć, aby dobry nastrój trzymał się także Michała Probierza. Trener wyglądał na nieco zdenerwowanego.

Trening przed meczemOtwórz galerię

Wojciech Szczęsny ma zostać uroczyście pożegnany

Jak podaje serwis gol24.pl, 12 października na Stadionie Narodowym odbędzie się uroczyste pożegnanie Grzegorza Krychowiaka, Kamila Grosickiego oraz Wojciecha Szczęsnego. Wszyscy trzej w ostatnim czasie odeszli z kadry. Pojawiły się pogłoski, że bramkarz mimo wszystko zagra w meczu z Portugalią. Spekulacje wzięły się stąd, iż Szczęsny zdecydował się dołączyć do drużyny FC Barcelony krótko po tym, gdy ogłosił przejście na sportową emeryturę. Piłkarz zapewnił jednak, że nie zamierza wracać do kadry. - Na 12 października mam zaplanowane pożegnanie na Stadionie Narodowym. I się tam pojawię, a to oznacza, że w reprezentacji już nie zagram. Gdybym wrócił, to byłoby to nie fair wobec chłopaków, którzy walczą o miejsce w składzie. Nie zrobiłbym im tego. (...) Wznawiam karierę na rok - przekazał w rozmowie na kanale Foot Truck.