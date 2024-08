Wojciech Szczęsny podjął zaskakującą decyzję. Bramkarz w poście na Instagramie oznajmił, że kończy karierę i ujawnił powody. Sportowiec chce się skupić na rodzinie.

Wojciech Szczęsny kończy karierę

"Wyjechałem z Warszawy, mojego rodzinnego miasta w czerwcu 2006 roku, aby dołączyć do Arsenalu z jednym marzeniem - żyć z piłki nożnej. Nie wiedziałem, że to będzie początek podróży życiowej. Nie wiedziałem, że będę grać w największych klubach świata i reprezentować swój kraj 84 razy. Nie wiedziałem, że nie tylko będę zarabiać na życie z gry, ale gra stanie się całym moim życiem. Nie tylko zrealizowałem swoje marzenia, ale dotarłem tam, gdzie moja wyobraźnia nawet nie odważyła się mnie zabrać (...)" - napisał.

"Ale dałem też grze wszystko, co miałem. Dałem tej grze 18 lat mojego życia, codziennie, bez wymówek. Dzisiaj, twardo, moje ciało wciąż czuje się gotowe na wyzwania, mojego serca już tam nie ma. Czuję, że teraz nadszedł czas, aby poświęcić całą moją uwagę mojej rodzinie - wspaniałej żonie Marinie i dwójce naszych pięknych dzieci Liamowi i Noelii. Dlatego zdecydowałem się odejść z profesjonalnej piłki nożnej. Koniec podróży to czas refleksji i wdzięczności" - dodał i zwrócił się z podziękowaniami.

"Jest wiele osób, którym musiałbym podziękować w tym miejscu, ale postaram się zrobić to osobiście. Ale wam - fanom szczególnie dziękuje za to, że byliście ze mną w tej podróży. Za wsparcie i krytykę, za miłość i nienawiść, za to, że jesteście najpiękniejszą i najbardziej romantyczną częścią piłki nożnej. Bez was nic z tego nie miałoby sensu! Dziękuję!" - zakończył wpis.

Gwiazdy reagują na decyzję Wojciecha Szczęsnego

W komentarzach nie brakuje ciepłych słów od gwiazd, nie tylko ze świata sportu. "Klasa! Piękna droga. Najważniejsze, by wiedzieć kiedy zejść ze sceny. Ty wiesz najlepiej" - napisał Rafał Maślak. "Wow. Gratulacje pięknej kariery! A teraz korzystaj z życia, bo dzieci szybko dorastają" - dodał Maciej Dowbor. "Dzięki Wojtek. Komentowanie twoich interwencji i ....wypowiedzi to była przyjemność. Powodzenia w życiu po życiu na boisku" - wyznał Mateusz Borek.