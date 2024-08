Igrzyska olimpijskie w Paryżu wielkimi krokami zbliżają się do końca. Niestety, medalowy bilans Polski nie należy do imponujących. Naszym reprezentantom do tej pory udało się zdobyć siedem medali: złoty, srebrny i pięć brązowych, co daje Polakom 45. miejsce w klasyfikacji ogólnej. Jedną ze sportsmenek, które powiększyły dorobek medalowy, jest Natalia Kaczmarek. Lekkoatletka wywalczyła brąz w biegu na 400 metrów. Jej zmagania z trybun śledził narzeczony, Konrad Bukowiecki. Na sukces ukochanej zareagował bardzo emocjonalnie. Wszystko uchwyciły kamery.

Natalia Kaczmarek jest obecnie jedną z najbardziej utytułowanych polskich lekkoatletek. Na igrzyskach w Tokio wywalczyła złoty medal w sztafecie mieszanej 4 × 400 metrów. W Paryżu odniosła natomiast sukces indywidualny, zdobywając brązowy medal w biegu na 400 metrów. Sportsmenka mogła liczyć na wsparcie narzeczonego, Konrada Bukowieckiego, który obserwował zmagania ukochanej z trybun. Kiedy stało się jasne, że Kaczmarek zdobędzie medal, jej wybranek nie mógł powstrzymać emocji. Jego reakcja została nagrana i trafiła do sieci. Wideo z wybuchem radości Bukowieckiego znajdziecie poniżej.

Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki pobiorą się zaraz po igrzyskach. Sportsmenka ma już suknię

Igrzyska olimpijskie w Paryżu to dla Natalii Kaczmarek dopiero początek emocji. Wkrótce po ich zakończeniu lekkoatletka stanie przed ołtarzem. We wrześniu sportsmenka poślubi Konrada Bukowieckiego. Biegaczka i kulomiot poznali się na obozie w RPA w 2018 roku, pięć lat później lekkoatleta oświadczył się ukochanej. Zakochani nie muszą stresować się przygotowaniami do uroczystości, gdyż zadbali o wszystko odpowiednio wcześnie. "Suknię ślubną już mam. Nie mamy obrączek, ale większość spraw jest gotowych, dlatego w ogóle się nie martwię" - wyznała jakiś czas temu Natalia Kaczmarek w wywiadzie dla "Faktu". ZOBACZ TEŻ: Natalia Kaczmarek zmieni nazwisko! "Tata by wolał, żeby zostało jak jest"