Igrzyska olimpijskie powoli dobiegają końca. Trwa walka o ostatnie medale. Niestety, emocjonujące starcia zostały przysłonięte kolejnymi kontrowersjami. W poważnych tarapatach znalazły się reprezentantki z za granicy, a konkretniej Lin Yu-Ting z Tajwanu i Imane Khelif z Algierii. Wokół pięściarek wybuchła niemała afera. Co ciekawe, podobna sytuacja wydarzyła się już wcześniej, na mistrzostwach świata. To właśnie wtedy po raz pierwszy zakwestionowano... kobiecość zawodniczek.

Polska pięściarka staje w obronie oskarżanych zawodniczek. Karolina Michalczuk: Mnie też zarzucali

Wiele osób uważa, że Lin Yu-Ting i Imane Khelif mają "bardzo męskie" rysy twarzy. Tym samym zaczęto zastanawiać się, czy aby na pewno są kobietami i czy powinny rywalizować z pozostałymi zawodniczkami. Sytuacja choć z pozoru absurdalna, wzbudza mnóstwo emocji. Właśnie z tego powodu wyżej wspomniane pięściarki zostały zdyskwalifikowane z mistrzostw świata. Do całej sytuacji odniosła się Karolina Michalczuk, która reprezentowała Polskę na igrzyskach w Londynie. - One boksują z kobietami od lat, to, że biją mocno, to nie oznacza od razu, że są facetami. Mnie też zarzucali, że nie wyglądam jak kobieta, jak miałam krótkie włosy - mówiła w rozmowie z TVP Sport.

Karolina Michalczuk o nieuzasadnionych oskarżeniach. "To coś, co zostaje w głowie"

Nikt jeszcze nie udowodnił, że Lin Yu-Ting i Imane Khelif faktycznie nie powinny startować w zawodach z kobietami. Michalczuk przyznaje, że choć pięściarki radzą sobie bardzo dobrze, to z pewnością takie obelgi na długo pozostaną w ich pamięci. - Oj, nasłuchałam się wiele i doskonale wiem, jak się człowiek czuje po takim czymś. (...) To coś, co zostaje w głowie. Jeszcze teraz pokonane zawodniczki pokazują znak "X" po przegranych walkach, jakby chciały zamanifestować, że to one są prawdziwymi kobietami, a Lin i Khelif – nie. Jakoś wcześniej nikt czegoś takiego nie pokazywał - mówiła w tym samym wywiadzie. Lin Yu-Ting w sobotę 10 sierpnia zawalczy o złoty medal z Polką Julią Szeremetą.