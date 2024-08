Letnie Igrzyska Olimpijskie trwają w najlepsze. Już w środę 7 sierpnia polscy siatkarze rozegrają półfinałowy mecz z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Jak wiadomo, nieodzownym wsparciem dla sportowców są ich żony i partnerki. Niewielu jednak wie, że w maju tego roku Aleksander Śliwka, jeden z czołowych reprezentantów Polski stanął na ślubnym kobiercu i powiedział sakramentalne 'tak'. Co ciekawe, wybranka jego serca ma bardzo podobną pasję. Kim jest Jagoda Gruszczyńska?

Aleksander Śliwka ma piękną żonę. Mają podobne pasje

Aleksander Śliwka to 29-letni zawodnik reprezentacji Polski w siatkówce. W nowym sezonie sportowiec dołączy do japońskiego klubu Suntory Sunbirds. Natomiast w ostatnich latach był zawodnikiem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Partnerką Aleksandera Śliwki jest Jagoda Gruszczyńska, wysoka i ciemnowłosa blondynka, która reprezentuje Polskę w siatkówce plażowej. Para jest ze sobą od dziewięciu lat. Razem tworzą szczęśliwą i udaną relację. Nie tak dawno temu postanowili sformalizować związek. Wesele odbyło się w luksusowym pięciogwiazdkowym hotelu nad Jeziorem Rożnowskim, a na uroczystości obecni byli najbliżsi przyjaciele i rodzina. Jesteście ciekawi, jak prezentuje się para? Zdjęcia możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska poznali się lata temu. To ona zrobiła pierwszy krok. "Imponowała mi"

Historia znajomości Aleksandra Śliwki i Jagody Gruszczyńskiej jest dość fascynująca. Choć kobieta niemalże od razu zwróciła uwagę na przystojnego siatkarza, to jego nieśmiałość nie pozwoliła mu na wykonanie pierwszego kroku. Ostatecznie to Jagoda Gruszczyńska przejęła inicjatywę, o czym opowiedział siatkarz w trakcie wizyty w programie "Dzień dobry TVN". - Jagodę zapamiętałem z tego, że imponowała mi swoją grą. Oczywiście podobała mi się również jako dziewczyna, natomiast z powodu mojej dużej nieśmiałości nie byłem w stanie ani zagadać, ani nawiązać jakiegoś krótkiego dialogu, więc to wszystko rozgrywało się bardziej w mojej głowie - wspominał na wizji. ZOBACZ TEŻ: Dumna Agnieszka Zatorska kibicuje mężowi. "Trudno przyjmuje się pacjentów, kiedy twój mąż przełamuje klątwę".