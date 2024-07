W 2003 roku były na ustach Polaków. Reprezentacja kobiet w siatkówce trenowana przez Andrzeja Niemczyka wygrała mistrzostwa Europy w Turcji, dwa lata później powtarzając ten spektakularny sukces w Chorwacji. Wszyscy byli niezwykle dumni z naszych siatkarek, a członkinie reprezentacji zaczęto nazywać "Złotkami". Do ich grona zaliczała się Katarzyna Skowrońska, która w trakcie zawodów w Turcji miała zaledwie 20 lat.

Katarzyna Skowrońska zakończyła karierę z powodu kontuzji

Pochodząca z Warszawy Katarzyna Skowrońska rozpoczynała karierę w drużynie Skra Warszawa. Następnie grała w Sosnowcu, a później w Poznaniu - to właśnie wtedy dołączyła do narodowej kadry seniorek. Pierwszy sukces "Złotek" z 2003 roku nastąpił w tym samym czasie, gdy znalazła się w szeregach. W 2005 roku rozpoczęła karierę w logach włoskich. Od 2008 do 2010 roku była liderką Scavolini Pesaro, a z drużyną dwukrotnie wygrała mistrzostwa Włoch. W 2016 roku Skowrońska zakończyła współpracę z polską reprezentacją.

Wyobrażałam sobie, że zakończę karierę występem na igrzyskach w Rio. Nie udało się. Po tym, jak odpadłyśmy w styczniowych kwalifikacjach olimpijskich, stało się jasne, że to mój ostatni występ w drużynie narodowej

- mówiła wówczas w rozmowie z "Super Expressem". - Jestem w takim wieku, że naprawdę trudno mi myśleć o walce o kolejne igrzyska w 2020 roku. Nie wybieram się tam, nie wiem nawet, czy będę jeszcze wtedy grała w siatkówkę - dodała. Słowa Skowrońskiej się sprawdziły. W 2017 roku, gdy była zawodniczką brazylijskiego klubu Hinode Barueri, doznała poważnej kontuzji. Siatkarka zerwała więzadła krzyżowe i konieczna była długa rehabilitacja. Dwa lata później dwukrotna mistrzyni Europy poinformowała, że kończy sportową karierę.

Katarzyna Skowrońska odkryła w sobie pasję do fotografii

Katarzyna Skowrońska już pod koniec siatkarskiej kariery miała na siebie nowy pomysł. Od zawsze miała zacięcie artystyczne i interesowała się fotografią. Rozważała nawet pójście na studia na ASP. Skowrońska ma na Instagramie specjalny profil, w którym dzieli się swoimi pracami. Jej specjalnością są artystyczne, czarno-białe zdjęcia z licznych podróży. Siatkarka chętnie staje także przed obiektywem i pozuje do zdjęć. Jak wygląda dziś? Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

Jeszcze w trakcie gry w reprezentacji do Skowrońskiej przylgnęła łatka "najpiękniejszej polskiej siatkarki", ale ona sama podchodziła do tego z dużym dystansem. - Nigdy nie startowałam w konkursach piękności, nie bawiłam się w modelkę, a skupiałam wyłącznie na sporcie. Nie zmienia to faktu, że jak każdej kobiecie jest mi miło, kiedy ktoś prawi mi komplementy. Jest to naturalne i sympatyczne, jednak nigdy nie było najważniejsze - mówiła, cytowana przez sport.pl. Katarzyna Skowrońska w 2006 roku poślubiła menadżera sportowego Jakuba Dolatę. Para rozwiodła się jednak po 14 latach małżeństwa.