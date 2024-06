Łukasz Skorupski zagra zamiast Szczęsnego? Jego żona zachwyca urodą

W ostatnim meczu na Euro 2024 Polska zagra z Francją. Trener Michał Probierz podjął decyzję, że zamiast Wojciecha Szczęsnego na bramce stanie prawdopodobnie Łukasz Skorupski. Żona zawodnika polskiej reprezentacji zachwyca urodą.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek wypowiedziała się na temat stylu Lewandowskiej

Żona Łukasza Skorupskiego jest Włoszką. Nie od razu zakochała się w Polsce

Podczas Euro oczy kibiców skierowane są nie tylko w stronę boiska i piłkarzy, ale także WAGs. Do tej pory najwięcej uwagi poświęcało się Annie Lewandowskiej i Marinie Łuczenko-Szczęsnej, ale wkrótce to może się zmienić. Najprawdopodobniej na bramce w meczu przeciwko Francuzom stanie Łukasz Skorupski. Piłkarz, który na co dzień gra w klubie Bologna FC. To właśnie we Włoszech poznał swoją przyszłą żonę - Matilde Rossi. - Ja wtedy nawet nie szukałem i nie chciałem dziewczyny. Pomyślałem jednak, że ładna, to się spotkam - opowiadał później zawodnik. Wybranka serca Skorupskiego nie od razu zakochała się w Polsce. Śląsk nie zrobił na niej wrażenia, głównie dlatego, że w porównaniu do słonecznej Sardynii jest tu bardzo szaro. - Najbardziej zszokowało ją to, że na Śląsku ciągle jest tak szaro. A ona przecież z Sardynii. Dla niej najdziwniejsze było, że każdy blok na Zaborzu jest taki sam. Tylko numer się zmienia. Kręciła głową - wspominał Skorupski w jednym z wywiadów. Zdjęcia Łukasza Skorupskiego z żoną znajdziesz w galerii na górze strony.

Matilde Rossi jest bardzo aktywna w mediach spiłecznościowych

Para pobrała się 14 czerwca 2017 roku. Rok później na świat przyszedł ich syn, Leonardo. Matilde Rossi jest bardzo aktywna także w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 200 tysięcy użytkowników. Włoszka chętnie dzieli się swoją codziennością. Wrzuca sporo zdjęć z mężem i synem, a także ujęcia z bajecznych plaż. Czy myślicie, że ma szansę stać się kolejną popularną w Polsce WAGs?