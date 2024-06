Laura i Piotr Zielińscy są razem od dekady i niemal natychmiast między nimi zaiskrzyło. Piłkarz poznał żonę jeszcze wtedy, gdy mieszkał w rodzinnym mieście, czyli Ząbkowicach Śląskich. Do zaręczyn doszło w 2017 roku, a wyjątkowa ceremonia ślubna odbyła się dwa lata później. W 2021 roku na świat przyszedł syn Laury i Piotra - Maksymilian. Rodzina na co dzień mieszka w malowniczych Włoszech. Wszystko z powodu aktualnej gry Zielińskiego w Serie A.

Laura Zielińska zajmuje się czymś zupełnie innym, niż jej mąż. Jej profesja daleka jest od świata sportu

W życiu Laury Zielińskiej piłka nożna niewątpliwie odgrywa ogromną rolę. Nie zawładnęła ona jednak każdym aspektem. Żona piłkarza jeszcze przed przeprowadzką do Włoch ukończyła studia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. W 2016 roku otrzymała tytuł zawodowy magistra. Ukochana sportowca jest analitykiem medycznym, lecz aktualnie nie pracuje w wyuczonym zawodzie. Obecnie poświęca się rodzinie - zajmuje się wychowaniem Maksymiliana i chętnie zamieszcza w mediach społecznościowych coraz to nowsze treści. Mimo sporej liczby obserwatorów Zielińska zdaje się nie mieć ambicji na zostanie topową influencerką. Śledząc jej posty, można śmiało wywnioskować, że ważniejsze jest dla niej życie rodzinne i odrobina prywatności. Zielińska w sieci pokazuje wiele, lecz na pewno nie wszystko.

Piotr Zieliński zamiast Roberta Lewandowskiego. Wszystko z powodu kontuzji

Niedzielny mecz Polski z Holandią to niebywałe przeżycie dla Piotra Zielińskiego. Nie jest już tajemnicą, że Zieliński wszedł na boisko w zamian za Roberta Lewandowskiego, który doznał kontuzji. Sportowiec poza reprezentacją Polski gra również na pozycji pomocnika we włoskim klubie SSC Napoli. Nie ukrywa, że sport to jego prawdziwa pasja. Jak widać może poszczycić się nie tylko udanym życiem zawodowym, ale również prywatnym. Więcej zdjęć ukazujących prywatne życie Piotra Zielińskiego znajduje się w galerii na górze strony.

Piotr Zieliński, Laura Zielińska instagram.com/@lauraslowiak