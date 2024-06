Serce Nicoli Zalewskiego skradła zjawiskowa Włoszka. Co o niej wiadomo?

Podczas towarzyskiego meczu z Turcją, który nasza kadra rozegrała 10 czerwca na Stadionie Narodowym, wszystkie oczy zwrócone były na Nicolę Zalewskiego. 22-latek w 90. minucie strzelił bramkę, dzięki której biało-czerwoni wygrali spotkanie. Jak zauważa sport.pl, popis Zalewskiego nie tylko może dać mu szansę na pierwszy skład na zbliżające się Euro, ale też otworzyć drogę do transferu do innego klubu. Czyżby zawodnik AS Roma szykował się na zawodowe zmiany? Pewne jest, że w uczuciach Nicola Zalewski jest bardzo stały.

Nicola Zalewski jest szczęśliwie zakochany

Nicola Zalewski urodził się we Włoszech w mieście Tivoli jako syn polskich emigrantów. Gra na stanowisku pomocnika w klubie AS Roma i na co dzień mieszka w Rzymie. Z Wiecznego Miasta pochodzi także ukochana piłkarza. Zalewski związany jest z dwa lata od siebie starszą Włoszką Nicol Luzardi. Nie wiadomo dokładnie, kiedy i jak zakochani się poznali, jednak pierwsze wspólne zdjęcia pary zaczęły pojawiać się na Instagramie na początku 2023 roku. Od tego czasu Nicol i Nicola regularnie publikują relacje ze wspólnego spędzania czasu. Ukochana piłkarza bardzo go wspiera i mocno mu kibicuje. Często towarzyszy mu także na meczach. Jak donosi portal nowiny24.pl, pierwszy raz odwiedziła nasz kraj w marcu ubiegłego roku przy okazji meczu Polski z Albanią. Wspólne kadry zakochanych znajdziecie w galerii na górze strony.

Kim jest Nicol Luzardi?

Choć w Polsce Nicol Luzardi nie jest jeszcze bardzo znana, wybranka piłkarza robi karierę w rodzimych mediach. Jak wynika z jej instagramowego profilu, jest tancerką i regularnie pojawia się we włoskich programach telewizyjnych. Występowała m.in. w "Tale e quale show", teleturnieju "Ciao Darwin", a w 2021 pojawiła się na Festiwalu Piosenki Włoskiej w San Remo. Nicol Luzardi rozwija także karierę jako influencerka, a jej regularnie publikowane posty śledzi na Instagramie ponad 130 tys. osób.