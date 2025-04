Violetta Villas zmarła 5 grudnia 2011 roku. Media informowały wówczas o szokujących kulisach odejścia. Artystka przed śmiercią miała wieść życie w ubóstwie i zaniedbaniu. Do niedobrego stanu miała ją doprowadzić także opiekunka, która całkowicie odcięła ją od świata. Ostatecznie Elżbieta Budzyńska trafiła do więzienia, a sąd uznał ją winną znęcania się psychicznego i fizycznego nad znaną artystką. W najnowszej rozmowie Budzyńska odniosła się do wyroku sprzed lat i opowiedziała, jak wyglądało jej życie po wyjściu na wolność.

Elżbieta Budzyńska ma żal do sądu. Opiekunka Violetty Villas odsłania kulisy wyroku

Po śmierci Violetty Villas w 2011 roku rozpętał się istny chaos wokół jej majątku. Testament, w którym przekazała swój dom opiekunce Budzyńskiej, został zakwestionowany. Sąd stwierdził, że artystka nie była w pełni świadoma, kiedy go podpisywała. Opiekunka zaś została skazana za brak udzielenia pomocy, co mogło mieć wpływ na śmierć piosenkarki. W najnowszej rozmowie z ShowNews Elżbieta Budzyńska nie kryła żalu wobec sądu. - My obie tak rzekomo piłyśmy. To dlaczego nie byłam nigdy na żadnym odwyku i normalnie egzystuję? - pytała Budzyńska w rozmowie z portalem.

Po wyjściu z więzienia Budzyńska przez jakiś czas nie miała gdzie się podziać. Tymczasowo zamieszkała w namiocie na terenie posesji w Lewinie Kłodzkim. Dopiero później przeniosła się w okolice Warszawy, gdzie schronienie dali jej przyjaciele Violetty Villas. Budzyńska odniosła się także do częstych zarzutów, jakoby miała wykorzystywać finansowo podopieczną. - Ja nie byłam przy pani Violetcie dla pieniędzy. Jej nie było stać, żeby mi płacić czy mnie ubezpieczać. Opiekowałam się nią tak, jak umiałam przez 30 lat i nie zakładałam w banku kont - przekazała. Wyjaśniła także, jak teraz wygląda jej życie. Mam 800 złotych emerytury, którą sobie wypracowałam w innych miejscach i żyję teraz skromnie pod Warszawą - podsumowała.

Elżbieta Budzyńska negatywnie o synu Violetty Villas. "Kiedy go potrzebowała, to go nie było"

W tej samej rozmowie Budzyńska wyznała, jak wyglądały ostatnie chwile jej podopiecznej. - Pani Violetta w ostatnich miesiącach życia raczej nie leżała. Siedziała w domu, oglądała telewizję i nawet nie chciała wychodzić na zewnątrz w obawie przed swoim szwagrem. Nie mogłam jej do niczego zmusić - wspomina Budzyńska. Relacje rodzinne artystki miały być urwane do tego stopnia, że rzekomo nie miała kontaktu nawet z własnym synem, Krzysztofem Gospodarkiem. - On pojawiał się tylko przez lata, jak mama była po koncertach i miała pieniądze. Ale kiedy go potrzebowała, to go nie było. Kiedy Violetta zmarła, to sąd początkowo mi przyznał prawo mieszkania w Lewinie i wszystko, co po niej zostało, jako nasz wspólny dorobek. Gospodarek miał mi wydać klucze, ale tego nie zrobił. Weszłam do tego domu dopiero z pomocą mediów. Zaczęłam sobie tam sprzątać i wtedy dostałam wiadomość o śmierci mojego męża. Pojechałam na pogrzeb z małą walizką, a gdy wróciłam, to syn Violetty wymienił zamki i już nie weszłam do tego domu - opowiadała Budzyńska.

