W Warszawie odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowano wiosenną ramówkę stacji Polsat. Na wydarzeniu pojawił się tłum celebrytów. Fotoreporterzy wypatrzyli także Antoniego Królikowskiego z ukochaną. Przyjrzeliśmy się stylizacjom pary.

Ramówka Polsatu. Ukochana Królikowskiego postawiła na zwiewną, satynową sukienkę

Antoni Królikowski i jego ukochana Izabela w listopadzie ubiegłego roku powitali na świecie córkę Jadwigę. Zakochani wrócili jednak także do zawodowych obowiązków. W drodze na prezentację wiosennej ramówce Polsatu trzymali się za ręce. Prawniczka postawiła na zwiewną, satynową sukienkę w nieoczywistym kolorze. Zestawiła ją z krótkim płaszczem i klasycznymi szpilkami w szpic. Uwagę zwracał duży dekolt i kontrastujący biustonosz. W oczy rzucały się także okulary w wyrazistych oprawkach. Z kolei Antoni Królikowski zdecydował się na stylizację w ciemnych barwach. Pokazał się w granatowym płaszczu i czarnych, minimalistycznych spodniach. Cały look uzupełniły sportowe buty. Zdjęcia pary znajdziecie w galerii na górze strony.

Królikowski opowiedział o rodzicielstwie. Jest dumny ze swojej partnerki

Antoni Królikowski w grudniu gościł na antenie "halo tu polsat". W śniadaniówce opowiedział o urokach rodzicielstwa. Wyznał, że jest wyjątkowo dumny ze swojej partnerki. Nie szczędził też ciepłych słów na temat córki. - No Jadzia jest niesamowita, Jadzia jest cudowna i myślę, że jak na małe dziecko daje nam i pospać i też pozajmować się swoimi sprawami. Ale to w dużej mierze zasługa oczywiście mojej Izy, z której jestem szalenie dumny (...). Radzimy sobie, bo moja Iza sobie radzi. Jest naprawdę wspaniałą mamą - powiedział Antoni Królikowski. Aktor wyznał też, że w tym momencie życia czuje się bardzo szczęśliwy. - Tak, jestem szczęśliwy. Wiadomo, nie można mieć w życiu wszystkiego. I też ta świadomość chyba pomaga to szczęście osiągnąć - dodał Antoni Królikowski w "halo tu polsat".