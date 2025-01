Magdalena Cielecka jest zaliczana do grona najpopularniejszych polskich aktorek. Media interesują się nie tylko zawodowymi sukcesami, ale też życiem prywatnym gwiazdy. Cielecka obecnie związana jest z młodszym o 16 lat Bartoszem Gelnerem. Aktorka nigdy nie zdecydowała się jednak macierzyństwo. Z tego powodu spotkało ją sporo uszczypliwości. W najnowszym wywiadzie Magdalena Cielecka odniosła się do tej kwestii.

Cielecka odniosła się do plotek o braku potomstwa. "Zarzucano mi, że jestem zbyt wygodna"

53-letnia aktorka w wywiadzie dla magazynu "Elle" przyznała, że nigdy nie czuła silnej potrzeby, żeby zostać matką. - Nie mam poczucia, że ominęło mnie coś ważnego. Nigdy nie miałam silnej potrzeby bycia matką, więc nie starałam się tego celowo doświadczyć. Zarzucano mi kiedyś, że nie mam dziecka, bo jestem zbyt wygodna. Były też komentarze, że boję się, że ciąża zniszczy moje ciało. Kompletne bzdury. Nie jestem matką, bo widocznie tak miało być - powiedziała Magdalena Cielecka. Aktorka wyznała także, że obecnie jest już za późno na macierzyństwo. Dodała jednak, że czuje się spełniona ze względu na swój zawód. - Aktorstwo daje mi możliwości doświadczania rzeczy, których nie przeżyłam w prawdziwym życiu - stwierdziła Magdalena Cielecka w rozmowie z "Elle".

Cielecka w związku stawia na niezależność finansową

W innym wywiadzie Magdalena Cielecka wyznała, że bardzo ceni sobie obecną relację z Bartoszem Gelnerem. - Dziś jestem w relacji, którą bardzo sobie cenię. Tworzymy z Bartkiem związek na własnych zasadach, bo to nasze życie, nasze wybory! - powiedziała w rozmowie z "Vivą!". Aktorka podkreśliła, że w związku niezwykle ważna jest dla niej niezależność. Także ta finansowa. - Związek muszą tworzyć dwie niezależne i wolne osoby, które chcą ze sobą być, a nie muszą z powodów ekonomicznych, strachu przed samotnością czy innej presji. Niezależność finansowa, którą daje praca, jest kluczowa. Muszę prowadzić własne życie zawodowe, mieć pasję, coś, co jest tylko moje, co mnie definiuje jako człowieka, jako kobietę - dodała.