Marina to jedna z naczelnych polskich WAGs, która regularnie kibicuje swojemu mężowi podczas sportowych zmagań. Transfer Szczęsnego do FC Barcelony jest dla niej ogromną zmianą. Ponownie musiała się przeprowadzić i zmienić tryb życia. "Kochani przyjaciele, dziennikarze, odpowiem wam zbiorowo, ponieważ u nas duże zamieszanie. Właśnie odebrałam synka ze szkoły. Bardzo się cieszymy i wspieramy każdą decyzję" - tak skomentowała ten fakt na Instagramie w 2024 roku, kiedy ogłoszono zmianę w życiu zawodowym Szczęsnego. Marina dumnie kibicuje mężowi razem z dziećmi w słonecznej Barcelonie. Częściej widuje się ją na meczach z Anną Lewandowską, której mąż również gra w FC Barcelonie, ale tym razem przyjaciółki musiały się rozdzielić.

Marina szaleje na trybunach. Gdzie Lewandowska?

29 stycznia FC Barcelona spotkała się z klubem Atalanta BC podczas meczu ósmej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Sportowe widowisko zaczęło się o 21. Podczas otwarcia drugiej połowy Lamine Yamal strzelił bramkę, w związku z czym wynik wynosił 1:0 dla FC Barcelony. Całe wydarzenie z zaangażowaniem śledziła Marina, która nagrała na InstaStories fragment hymnu przed rozpoczęciem gry. Wokalistka na miejscu kibicowała mężowi i Robertowi Lewandowskiemu. Tego wieczoru na Estadio Olimpico zabrakło wyjątkowo Anny Lewandowskiej, która jest zajęta prestiżowym obozem treningowym "Camp by Ann". Lewa kibicuje zatem mężowi na dystans.

Marina i Lewa żyją w Hiszpanii. Żona Lewego musiała wiele zmienić

Anna Lewandowska nieco dłużej mieszka w Barcelonie niż Marina. Żyje tam z rodziną od ponad dwóch lat, o czym szerzej opowiedziała w "halo tu polsat". - Tutaj nasz tryb jest troszkę inny, podporządkowany pod dzieci. Praca, również ta zdalna, bo prowadzę firmę w Polsce, to ciągłe spotkania online, ale teraz mam też moje miejsce w Barcelonie, więc w tę pracę angażujemy się bardzo. Mój mąż codziennie trenuje. Rano zawozimy dzieci, on jedzie do pracy, ja jadę do pracy, a popołudniem czas spędzamy razem - zdradziła Agnieszce Hyży.